Töyssyjen tekeminen on tekstarinlähettäjän mielestä turhaa. Kuva on Risteentieltä Kokemäeltä.

Lämpöennätyksiä mitataan kuukausittain. Voisiko maapallo saada jatkoaikaa, jotta saisimme vielä jonkun vuoden seurata formuloita, ralleja ja kesäistä jääkiekkoa?

Pekka Ovaska, onko eroa merkityksessä sanoilla työllistä, työtöntä, työntekijää, työpaikkaa ja niin edelleen. Työllinen ei tarkoita uutta työpaikkaa eikä uutta työntekijää. Eläkeputken katkaisussa tuli putkessa olleista työttömiä.

Päivystystä ruuhkauttaa työntekijöiden puute, johtuu työoloista.

Kalaholman mattolaiturin koko laitteisto pitää uusia. Ilkivaltaa on liikaa! Paikkoja rikotaan, hiekkaa ja maata kannetaan altaisiin!

Porissa on niin lujaluiset lapset ja vanhukset, että sähköpotkulaudoilla voi huoletta törmäillä? Miksi tuollainen härveli sallitaan liikenteeseen? Samankaltainen turhake ovat dronet viihde- ja harrastekäytössä, toisten pihoilla ja mailla.

Nyt jälleen olisi aika tosiaankin muistuttaa niin polkupyöräilijöitä ja etenkin sähköpotkulautailijoita kilikellon käytön tärkeydestä: kun tulette takaapäin hitaammin kulkevaa kohden, ilmoittakaa, että olette ohittamassa.

Naurattanut myös tuo Maantiekatu. Kunnon möykkyä koko tie! Kuinka vaikeaa on korjata se samaan kuntoon, mitä oli ennen? Vai säästetäänkö siinäkin?

Minäkin, aikuinen nainen, innostuin frisbeegolffista. Ulvilassa oli rata hienossa kunnossa, mutta esimerkiksi Toejoella aivan järkyttävässä! Polvenkorkuista heinää ja nokkosta täynnä. Kaiken kruunasi juoksevat punkit jaloissa.

Helsingissä ei kannata ylpeillä talouden ylijäämällä, kun se kaikki raha menisi ison lainasumman hoitamiseen.

Vanhustenhoitoa Porissa, Jukka Siltalan kirjoitus on niin totta! Kurjaa ja turvatonta oloa ikäihmisillä yksin kotona. Omaisilla on aina pelko, koska tapahtuu jotain peruuttamatonta.

Töyssyjen tekeminen on kallista ja niiden tehokkuus on kyseenalaista. Töyssyissä menetetty aika otetaan aina takaisin jäljistäkin päätellen, ja se lisää päästöjä ja melusaastetta. On paljon järkevämpää poistaa häiriköt liikenteestä tehokkaammilla toimilla ja laittaa töyssyrahat teiden pintojen tasauksiin, se poistaa tärinää ja tiemelua.

Olisiko virkavallalla joskus aikaa tulla katsomaan tätä Uusikoivistontien kiihdytysajoa?

Miksei Porissa tilata porilaisia kuvaajia kuvaamaan Poria? Ammattilaisia ja harrastajiakin varmasti löytyisi. Veromarkatkin kilahtaisivat omaan kassaan. Kaveriko?

Miksi Porin kaupunki tilaa oululaisen, muutaman vuoden kuvia räpsineen skeittaajan kuvaamaan Suomen kauneinta rantaa. Porista olisi heittämällä löytynyt sata taitavaa kuvaajaa. Todella outoa, eikä ikävä kyllä edes uniikkia.

Erikoista paikkajakoa kokoomuksella Porissa, äänimäärällä ei enää mitään merkitystä.

Olutpurkin avaus aiheuttaa hirmuisen räsäyksen, voisiko asialle tehdä jotain? Luulisin asian askarruttavan jotakuta muutakin.

Satasairaalan päiväsairaalassa on käytössä infrapunalaite, jonka avulla hoitaja näkee verisuonen paikan. Ei pistellä eikä kaivella suonia turhaan. Miksi tällaista laitetta ei ole laajemmin käytössä? Googlaten näkee että laite maksaa alle 400 euroa. Säästyisi monen potilaan tuskan hiki ja laborantin tai hoitajan työ vähenisi. Verikokeita ei tarvitsisi enää pelätä.

Onko kaupungin itseleikkaavat ruohonleikkurit varastettu vai lainattu kaverille, kun viheralueita leikkaa jäljestä päätellen hevosvetoinen heinäkone.

Minusta aikuisia, jotka kieltäytyvät rokotteesta, pitää, velvoittaa käyttämään tunnistetta. Miehille vaaleanpunainen kukkamekko ja naisille esimerkiksi pinkki vyölaukku. Olis helppoa valita, kenen seuraan menee.

Besserwisserin korona-arvio. Ikävä kyllä joudumme elämään koronan kanssa loppuelämämme. Joudumme ottamaan rokotteen vuosittain, samalla tavalla kuin kausi-influenssankin kanssa elämme.