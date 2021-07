Vielä kun joskus saisimme takaisin hienon elokuun tapahtuman Pori Folk

Tekstaripalstalla kiitellään takseja ja kaivataan koirarannalle roskiksen tyhjentäjää.

Tekstarin lähettäjä kaipaa kansankulttuurifestivaali Pori Folkia. Kuva on viimeisestä Pori Folkista vuodelta 2014. Lavalla esiintyvät Otsolan Senioritanssijat.

Kiitos siitä valvontakamerasta, joka on ilmestynyt Jokisatamantielle. Tulikohan se varmasti oikeaan kohtaan? Varsinainen "nousukiito" alkaa usein juuri 40 kilometrin rajoituksen päätyttyä kohti Luotsinmäkeä ajettaessa. Vai onko kamera moneen suuntaan kuvaavaa sorttia?

Taksit, jaksakaa palvella meitä! Keväällä kuljin busseilla 66 ja 6 sujuvasti. Väkisin salassa vaalien aikaan tehty bussiuudistus muutti elämäni! Taksit kiitos, mahdollistatte kulkemiseni bussi-taksi-yhdistelmällä. Voi Pori!

Miten se nyt meni. Ei toteutunut kunnallisvaaleissa äänestyksen tulos. Ei tarvitse ihmetellä, miksi äänestysinto laskee.

Kivaa oli Yyterin koirarannalla maanantai-iltana, kun käytiin. Hienoa, että pääsee lemmikitkin polskimaan. Mutta miksi ei siellä ole isoa kannellista roskista kakkapusseille? Roskis oli ääriään myöten täynnä, sekä myös ympäristö ja haju oli kaamea. Eikä se kyllä päivässä siihen kuntoon mene, eli oli jäänyt kyllä tyhjennyksetkin väliin.

Niihin EU:n laatimiin harvinaisiin hyviin lakeihin kuuluu ehdottomasti täysin tarpeettoman turhakkeen, hidasauton ja sen käytön kieltäminen. Voi kerrankin sanoa ”hyvä EU”.

Lontoossa 60 000 katsomossa, kamera kiertää yleisöä 2,5 tuntia, kaksi maskia, yleisö mylvii, seisoo ja halaa toisiaan, hiki ja räkä lentää – korona nauttii leijaillen vapaana kuin taivaan lintuset.

Tatuoinneista sen verran, että kolmenkymmenen vuoden kuluttua tuskin kukaan enää moisia ottanee, kun on selvinnyt, miltä näyttää haalistunut tatska vanhenevalla iholla. Ei erotu enää kuva, on vain epämääräisen värinen alue siinä, missä ennen oli tatuointi. En halua moittia enkä tuomita, vaan totean faktan, joka kannattaa ottaa huomioon, kun suunnittelee luonnonmukaisen ihonsa kuvittamista!

Kun ei millään jaksaisi kuunnella sitä hirveätä popitusta, mitä nykyään kaupoissa on, jäätävä melusaaste. Asiakkaana lähdettävä pian pois. Myyjien viihtyvyyteenkö se musa on tarkoitettu? Volyymit pienemmälle, kiitos.

Mopoauton ajaessa sen ikkunasta kipattiin röyhkeästi roskat suoraan kadulle. Kullanmurulle on ostettu mopoauto, mutta käytöksen opettaminen on vanhemmilta unohtunut.

Pitkälti toistakymmentä kansanedustajaa ja ministeriä on tällä hallituskaudella käyttänyt hyväkseen mahtavia perhe- ja äitiyslomia. No mikä ettei, neljän vuoden pestin aikana voi hyvin suunnitella! Varamiehitys tuplaa palkkamenot, mutta mitä siitä, kun veronmaksajat hoitaa!

Katselen Käppärän hautausmaan porttia. Liikuttavaa, kun ihmiset käyvät tervehtimässä omaisiaan. Nuorison poissaolo on silmiinpistävää.

Nyt saa lehdistä lukea, kuinka paljon tämä sähköautovouhotus tulee tuhoamaan luontoa ja tuhlaamaan luonnonvaroja autojen valmistamisessa sekä akkutehtaiden toimesta, ja kuinka paljon joudutaan rakentamaan uutta infraa muun muassa latausasemien takia. Ei todellakaan ole ympäristöystävällistä eikä vihreää hankkia sähköautoa. Sehän on juuri päinvastoin.

Kun tämä korona tästä rauhoittuu ja voimme viettää synttäreitä, jättäkäämme kynttilät kakun päältä eri paikkaan puhallettaviksi, ei kakun päälle. Kuka niin hölmön tavan on mahtanut joskus keksiä? En ehkä itse ota mielelläni sellaista suuhuni, johon joku on puhallellut!

Mitä jos jätettäisiin mopopojat jo rauhaan. Eivät he mitään rikollisia ole. He ovat nuoria. Nuorilla on tapana liikkua ja kokoontua. Ainakin 80-luvulla näin tehtiin, kun itse olin nuori.

Luvialaiset vanhemmat, varsinkin 13–16-vuotiaiden huoltajat, katsokaa lastemme perään. Liikkuvat jopa 21-vuotiaiden seurassa kirjastolla ynnä muualla.

Olen kuullut, että vanhuksille kotiin kuljetettu ruoka tulisi elokuusta alkaen kylmänä. Eikö kukaan voi vaikuttaa siihen, että ruoka jatkossakin olisi lämmintä?

Vielä kun joskus saisimme takaisin hienon elokuun tapahtuman Pori Folk. Hieno tapahtuma kaiken ikäisille.