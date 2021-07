Tekstiviestipalstalla annetaan vinkki lokkien häätämiseksi ja päivitellään edelleen teiden huonoa kuntoa.

Yyterillä on nyt vetoa, ja siksi sinne toivotaan monen tekstarin lähettäjän voimin myös lisää viitoitusta.

Teiden huonoa kuntoa ei tarvitse hakea Porin keskustaa pidemmältä. On kuoppaa ja painumaa, siis huonosti pohjustettuja korjauskohtia. Viime päivinä joihinkin kuoppiin on lätätty jotain mustaa pinnoitetta, mutta ei viitsitty ajaa paria kertaa paikkauksen yli ja lisätä materiaalia. Nyt kuoppiin laitettu päällyste on painunut, tosin kuoppa ei ole niin syvä kuin ennen paikkausta.

Onkohan joku ”pläpykkä” jäänyt suorittamatta Saarikoskentien paikkaajilta?

Saisiko Yyteriin isot tiedotuskyltit ja mielellään moneen kohtaan, joissa kielletään koirien tuominen uimarannalle. Kaikki eivät tunnu itse ymmärtävän, että koiria ei kuulu tuoda uimarannalle, niille on ihan oma ranta. Miettikää, jos kaikki ottaisivat lemmikkinsä mukaan!

Yyteriin tarvitaan ohjekyltit pyöräilijöille, miten toimitaan pyörän kanssa rantaviivan tuntumassa, ja mielellään heti, ennen kuin vahinkoja sattuu. Yleensä ihan pienet lapset leikkivät rantaviivan tuntumassa, eivätkä osaa huomioida pyöräilijöitä.

Yyteriin lisää kunnon kokoisia opastetauluja. Kyllä osa ihmisistä noudattaa ohjeita, kunhan on niistä selvillä. Säilytetään näin dyyniluontoa matkailun kasvaessa.

Kalaholman mattolaituri on kiinni säästösyistä. Kuinkahan isosta summasta on kyse? Pitäiskö laittaa keräystukihakemus EU:lle vai järjestää konsertti...

Huomio vanhemmat! Kalevanpuistossa jalkakäytävillä sähköpotkulaudoilla lujaa kulkevat pikkutytöt aiheuttavat vaaratilanteita toisilleen ja muille siellä liikkuville.

En ole korona-asiantuntija, mutta tieteellinen tutkimus ja selvät faktat osoittavat, että covid-19 saataisiin heikoksi, jos kaikki ottaisivat rokotteen. Erilaisia koronia on ollut aina. Suomessa tehohoidossa on pääsääntöisesti vain rokottamattomia. Maailman tiedejulkaisuissa kerrotaan covid-19-kuolemien osuvan lähes sataprosenttisesti rokottamattomiin.

Älkää nyt sinne Kirjurin hienoon kärkeen alkako mitään rakentelemaan. Antakaa sen olla puiston paikka sellaisenaan, ei mikään "merkitty" kaikkien silmätikuksi. Kirjurin kärki kaikille rakkaudella tai ilman.

Vaasassa on laitettu kerrostalojen katoille tanko, jossa roikkuu ja pyörii tuulessa mustia haukkoja. On auttanut. Niitä on kaikilla keskustan katoilla. Näin saadaan lokkien pesät pois katoilta.

Ihmettelin Jytyn ammattialaryhmän jäsenten kannanottoa työterveyspalveluiden toteuttamiseen. Eikö heidän kuuluisi ymmärtää, mikä on lakisääteistä työterveyshuoltoa ja mikä yrityksen vapaaehtoista ylimääräistä etua.

Kukahan oli antanut Iskelmäfestareilla luvan rajata alueen niin pieneksi 5 000 kävijälle? Kirjurissa lääniä olisi riittänyt siihen, että tapahtuma olisi oikeasti järjestetty koronaturvallisesti. Nyt ihmiset pakotettiin ahtautumaan sillipurkkiin ilman järkeviä kulkuväyliä alueella. Kaikki tuki tapahtuma-alalle on tarpeen, mutta pliis, ei näin.

Eikö nyt ole kukaan huolissaan Kanadan metsäpalojen pienhiukkaspäästöistä, kun kaikki ovat hiljaa? Tuliko Suomesta metsäpalojen hiilinielu? Missä Vihreät, missä Greta Thunberg? Lomallako?

Hanhia ja hylkeitä ei pidetä häkeissä, kuten kasvatuskaloja pienissä altaissa ulostamassa. Luvian merivesi on selvästi muuttunut.

Mäntyluodosta on tulossa ongelmajätteiden kaatopaikka. Miksei ELY-keskus vaadi tiukempia päästörajoja?

Turkulaiselle palautteen antanut, sinä tuomitset kaikki polvillaan olevat juopoiksi. Oletko, siis et ole pysähtynyt kysymään, voinko auttaa. Sinä vaan kuljet ohi. Minä tiedän henkilökohtaisesti mitä tapahtuu, kun tuntuu kipu selässä, niin kuin puukkoa sinne lyötäisiin. Se tarkoittaa sitä, että kaikki voimat häviävät. Mutta sinä lähimmäisen rakkaudessa kuljet nenä pystyssä ohi.

Huijarisyndroomasta kärsii yksi, sen "vastasyndroomasta", kaikkitietävyydestä ja -osaamisesta isompi joukko, kenties jopa kansakunta?