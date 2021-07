Tekstareissa valitetaan Noormarkun yörauhan häiritsijästä ja Maantiekadun kuopista.

Ei ne jättirekat 24/7 Rauhanpuistoa ajele. Nyt pitää vähän painaa jarrua. Ja on se kummallista, että ne rekat on nyt vasta alkanut häiritsemään, eivät silloin kun muutitte Rauhanpuiston varrelle?

Puolalaisia rekkoja ei näemmä koske nopeusrajoitukset ja nopeudenrajoittimet, vauhti yli 100 kilometriä tunnissa, ja ohitellaan ohituskiellon kohdalla ja kiilataan eteen.

Pidä Suomi siistinä! Oli tietoisku tv:ssä joskus aikoinaan. Olisi syytä tehdä uusi kampanja. Ajoin Karjarannantietä tiistaina 01–02 välissä. Edessä ajavasta autosta viskottiin roskia useamman kerran puolen kilometrin matkalla. Olikohan isä käskenyt siivota auton ennen kuin tuo kotiin? Eivätkö vanhemmat yhtään valista nuoria. Suomalaiset elävät kuin siat – mitään vastuuta ei oteta itse. Hävettää.

Kunnallisvaaleissa pitäisi olla 30 päivän oikeus vetää äänensä takaisin, kun huomaa tehneensä virhevalinnan.

Maskittomuudesta valittajalle: minä hengitysvaikeudesta kärsivä siistijä en voi käyttää kesäaikana maskia, koska maski on koko ajan märkä ja siten hengittäminen ei onnistu. Kaupassa yritän pitää väkisin. Älä yleistä, meitä on myös ei niin normaaleja. Toivottavasti soitat edes sairasauton, kun meiltä henki loppuu.

Kiitokset Noormarkun kuminpolttajille yöunien menetyksestä. Varsinkaan sairaille ja työtätekeville ei naurun asia.

Ulosotossa ollessa saa 2–3 maksuvapaata kuukautta vuodessa. Toisten ei tarvitse edes selittää anoessaan vapaakuukausia, mutta toisilla oikeasta syystä niitä ei myönnetä! Puolueellistako?

Koronavirustartunta ei vielä tarkoita, että sairastuu sen aiheuttamaan tautiin. Kuka tahansa täysin oireeton ihminen, rokotettu tai rokottamaton, voi kantaa virusta ja tartuttaa sitä edelleen! Ja rokotus suojaa rokotteen ottajaa vain taudin vakavalta muodolta. Eikö?

Kuka kertoisi rehellisesti, miksi Citylinjan bussit kiertelevät ja polttavat bensaa Liinaharjan ja Paratiisinmäen omakotialueiden autioilla kaduilla.

Maantiekadulla monessa kohtaa sekä Mikonkadun ja Vapaudenkadun risteyksessä revittiin asfalttia rikki keväällä, vissiin putkihommia. Ja sitten "tasoitettiin". Olisko aika täyttää ja tasoittaa taas? Maantiekadun taloissa taulut tippuu seiniltä, kun bussit jyrää kuopasta kuoppaan.

Äkilliseen koronatestiin pääsy ei ole kovin helppoa. Yritin ohjeiden mukaisesti soittaa koronaneuvontaan. Vastaaja ilmoitti: on ruuhkaa, soita myöhemmin uudelleen. Ei siis mahdollista edes jonottaa. Terveystalon numerosta yhdistettiin hoitajalle, jonka vastaamista ei kuulunut 20 minuutin odottelun aikana. Sairaana ja voimattomana toivoisi asian hoituvan nopeammin.

Turhaa porua Luvialla, kalat on veteen aina pissanneet.

Järkytyn uutisesta "EU ei anna lupaa hidasautojen eli kevytautojen käyttöön Suomessa ", siis mitä? Näinkö vähitellen menetämme itsenäisyytemme, vaikka sen saavuttaminen on ollut työn ja tuskan takana? Ja vielä meidän pitäisi antaa EU:lle verotusoikeus kokonaan, emme siis kelpaa muuhun kuin maksajan rooliin. Ymmärrättekö te päättäjät nyt vastuunne?

Nyt on karulla tavalla käynyt ilmi ihmisten täydellinen välinpitämättömyys koronan leviämistä kohtaan. Päättäjät on haukuttu moneen kertaan rajoituksien asettamisesta. Täytyy kysyä, että onko ihminen todella näin tyhmä? Nähtävästi bilettäminen ja alkoholi ovat tärkeämmät asiat kuin terveys ja turvallisuus.

Kokoomuksen Petteri Orpo moitti kovasti keskustaa, kun se se on hallituksessa "väärien" puolueiden kanssa. Eli niiden puolueiden, joiden kanssa kokoomus on Porissa lyöttäytynyt yhteen, kääntäen selkänsä niille ryhmille, joiden koen olevan poliittisesti lähempänä kokoomusta.

Winnovan orientaatioviikkoa ihmettelevälle: tämä on seurausta ihmisten kateudesta opettajien palkatonta kesäkeskeytystä kohtaan. Ammattikoulujen opettajat on jo siirretty vuosityöaikaan, jossa töitä on kesälläkin. Kesäksi tarvitaan jotain tekemistä, joten orientaatioviikko on siirretty sinne.