Oras Group aloitti muutosneuvottelut – Tarkastelussa muun muassa Rauman valimotoimintojen mahdollinen lakkautus

Mahdolliset irtisanomiset voivat koskea jopa 70 henkilöä.

Rauma

Vesikalusteyhtiö Oras Group Oy aloitti vähintään kuusi viikkoa kestävät muutosneuvottelut, yhtiö tiedottaa. Tarkastelun kohteena on muun muassa mahdollinen Rauman valimotoimintojen lakkauttaminen sekä eri toimintojen mukauttaminen vallitsevaan kysyntätilanteeseen.

Toimitusjohtaja Kari Lehtisen mukaan neuvottelut koskevat koko yhtiön Suomen henkilöstöä. Toteutuessaan mahdolliset irtisanomiset koskisivat enimmillään 70 työtehtävää ja muut mahdolliset toimenpiteet, joita ovat lomauttaminen, osa-aikaistaminen tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolinen muuttaminen, koskisivat enimmillään 72 työtehtävää.

”Valitettavaa on, että tilanne saattaa vaatia vaikeitakin päätöksiä. Tavoitteenamme on organisoida toimintomme tavalla, joka turvaa kilpailukykymme ja mahdollistaa tehokkaat ja kestävät toimintatavat nyt ja tulevaisuudessa. Rauman tehdas on avainasemassa myös tulevaisuuden Oras Groupissa”, Lehtinen sanoo tiedotteessa.

Olesnon tehtaalla Puolassa keskitytään messinkiosien valmistamiseen, ja Rauman tehtaalla painopiste on strategian mukaisesti teknisten komponenttien ja komposiittiosien valmistuksessa. Kaikilla tehtailla on tuotteiden kokoonpanoa.

Oras Group aloitti uuden messinkikromaamon rakentamisen Olesnoon vuonna 2019, ja vuonna 2021 se vahvisti investoinnin Raumalle rakennettavasta uudesta muovikromaamosta. Molemmat uudet laitokset otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana.