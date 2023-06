Enersenselle 20 miljoonan urakka Pohjois-Pohjanmaalta

Porilainen Enersense on on voittanut Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa sähköasemaurakan, jossa rakennetaan Vaalaan uusi Nuojuankankaan muuntoasema sekä laajennetaan kytkinlaitosta. Hankekokonaisuuteen kuuluu lisäksi Muhoksen Pyhänselän sähköaseman laajennus. Urakan arvo on yli 20 miljoonaa euroa.

"Urakka vahvistaa portfoliotamme vaativien Suomen kantaverkkoon kohdistuvien projektien toteuttajana, ja on lisäksi yksi Enersensen siirtoverkkoliiketoiminnan historian suurimpia”, Enersensen Transmission Networks -liiketoiminnan johtaja Joni Parkkinen toteaa yhtiön tiedotteessa.

Projekti kuuluu Fingridin hankekokonaisuuteen, jolla vahvistetaan kantaverkkoa kestämään lisääntyvää sähkönsiirtoa. Vahvistamista tarvitaan Pohjois-Suomen uusiutuvan energian sekä Ruotsista tulevan sähköenergian siirtämiseen Etelä-Suomeen. Lisäksi uusi kapasiteetti mahdollistaa esimerkiksi tuulivoiman ja teollisuuden liittämisen Itä-Suomessa ja Kainuun alueella.

Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä. Toteutuessaan hanke työllistää Enersenseä vuoden 2026 kevääseen saakka.