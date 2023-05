Sähkön pörssihinta painui lauantaina negatiiviseksi. Tuulinen sää ja tulvivat vesivoimajoet laskevat sähkön hintaa.

Suomen sähkömarkkinoilla on oltu tällä viikolla erikoisessa tilanteessa.

Vuosia hartaasti odotettua Olkiluodon kolmosreaktoria, joka aloitti säännöllisen sähköntuotannon vain reilu kuukausi sitten, on käytetty jo neljänä päivänä vajaalla teholla.

Olkiluodon kolmannen reaktorin (OL3) nimellisteho on 1 600 megawattia, mutta esimerkiksi lauantaina päivällä se tuotti sähköä Teollisuuden voiman mukaan vain noin 1 028 megawatin teholla.

Tämän lisäksi Olkiluodon toinen reaktori (OL2) on ollut vuosihuollossa ja kokonaan pois käytöstä.

Samaan aikaan sähkö on kuitenkin ollut hyvin halpaa. Lauantaina iltapäivällä sähkön pörssihinta oli sähköpörssi Nordpoolissa negatiivinen. Samoin hinta menee miinukselle myös sunnuntaina useaksi tunniksi ja koko päivän keskihintakin on lähellä nollaa.

Syynä on se, että sähköä on nyt sähkömarkkinoilla runsaasti tarjolla tuulisen sään ja vesivoimajokien tulvien takia. Samalla sähkön kulutus on keväällä vähäisempää kuin kylminä talvikuukausina.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo, että OL3:n tuotantoa on jouduttu rajoittamaan, koska kaikki sähkö ei mahdu markkinoille.

Aurinkoisina kevätpäivinä kulutus on vähäisempää, ja lisäksi sää on ollut tuulinen, joten tuulivoimalat ovat tuottaneet sähköä hyvällä teholla.

Vesivoimaloiden tuotantoa voisi normaalitilanteessa rajoittaa, mutta juuri nyt sekään ei ole mahdollista.

”Keväällä toukokuussa on se tilanne, että vesivoimajoissa kevättulvat ovat parhaimmillaan. Siellä vettä pitää ajaa joista niin paljon pois kuin pystytään”, Leskelä sanoo.

Niinpä sähköä on tarjolla niin paljon, että kaikki, mitä ydinvoimaloista saataisiin irti, ei mahdu markkinoille.

Ydinvoimaloiden tuotantoa ei myöskään voi säätää nopeasti hetkellisten kysyntämuutosten mukaan. Niinpä tehoa on alennettu tietylle tasolle.

Leskelä toteaa, että tilanteen on ilmeisesti arvioitu kestävän päiviä, joten tehoa on päädytty rajoittamaan.

Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voiman viestintäpäällikkö Johanna Aho kertoo, että tällaisia päätöksiä voidaan tehdä, jos sähkön hinta on hyvin alhainen tai negatiivinen.

Sähköenergia on ollut sähköpörssi Nordpoolissa toukokuussa todella edullista. Veroton keskihinta 20. päivään mennessä on 37 euroa megawattitunnilta, eli 3,7 senttiä kilowattitunnilta.

Lauantaina sähkö oli erityisen halpaa. Veroton keskihinta oli 2,14 euroa megawattitunnilta eli noin 0,2 senttiä kilowattitunnilta.

OL3:n tuotantoa on rajoitettu keskiviikosta alkaen.

Lisäksi Olkiluodon kakkosreaktori on ollut toukokuussa vuosihuollossa. Teollisuuden Voima tiedotti lauantaina iltapäivällä, että Olkiluodon vuosihuollot päättyivät perjantaina iltapäivällä, kun OL2 kytkettiin valtakunnan verkkoon. Turbiinivian vuoksi OL2 jouduttiin irrottamaan pian kytkeytymisen jälkeen. Se pääsi jatkamaan sähköntuotantoa lauantaina iltapäivällä.

Tilanteista, joissa sähkön hinta painuu nollaan tai negatiiviseksi, on tulossa yhä yleisempiä.

”Jopa viime vuonna, vaikka sähkö oli ennätyskallista, oli enemmän tällaisia lähes nollahintaisia tilanteita, kuin edellisenä vuonna”, Energiateollisuuden Leskelä sanoo.

Sitä, millaisena tilanne tästä jatkuu, on hänen mukaansa vaikea arvioida.

Kehitys riippuu osaltaan sääoloista. Se, kuinka paljon Suomessa ja Ruotsissa tuulee, vaikuttaa nyt sähkön hintaan.

Toisaalta perustuotantoakin on nyt aika paljon, Leskelä huomauttaa.

Olkiluodon kolmosreaktoria ei ajettu alas, ja sen tuotantoa pystytään aika helposti nostamaan, jos tuulivoiman tuotanto antaa tilaa.

Leskelä haluaa painottaa, että OL3:n tuotannon rajoittamisessa ei voi hänen mukaansa mitenkään olla kyse markkinamanipulaatiosta.

”Kyse on siitä, että sähkö ei mahdu markkinoille”, hän toteaa.

Hänen mielestään TVO:n kommenttia siitä, että tuotantoa rajoitettiin alhaisen hinnan takia, on ymmärretty väärin.

”Tehtiin johtopäätös, että haluttaisiin nostaa sitä hintaa. Eihän hinta nouse, kun muuta tuotantoa on niin paljon, että tuotanto ei mahdu markkinoille”, hän sanoo.

Leskelä sanoo, että nykyisen kaltaisessa tilanteessa olisi edullista, jos Suomessa olisi esimerkiksi pumppuvesivoimaa, jonka avulla energiaa voitaisiin varastoida halvan sähkön aikana.

”Meidän järjestelmämme tarvitsee tällaisia joustoelementtejä, kun näyttää tuotantopuoli menee tällä tavalla hyvin vaihtelevaksi.”

OL3:n tuotannon rajoittamisesta kertoi ensimmäisenä Yle.