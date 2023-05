Porissakin on myynnissä superkallista muotijuomaa – Tällainen on nuoret villinnyt Prime

Yhdysvaltalaisten tubettajien lanseeraama Prime-urheilujuoma on noussut nuorten suosioon.

Porin K-Market Karhunpesässä on myynnissä Primeä kovaan litrahintaan. Tyhjentyneestä laatikosta voi päätellä, että kalliille muotijuomalle on löytynyt myös ostajia.

Suomalaisten kauppojen hyllyille on ilmestynyt uusi, poikkeuksellisen kallis urheilujuoma, Prime.

Esimerkiksi Porin K-Market Karhunpesässä puoli litraa Prime-urheilujuomaa maksaa 13,99 euroa. Jyväskyläläinen K-Citymarket Palokka on kertonut Tiktokissa juoman maksavan jopa 17,90 euroa.

Etenkin nuorten suosiossa oleva Prime-juoma lanseerattiin Yhdysvalloissa tammikuussa 2022. Juoman toivat markkinoille yhdysvaltalainen tubettaja Logan Paul ja brittiläinen tubettaja ja räppäri KSI, oikealta nimeltään Olajide Olantunji.

Kaksikko on markkinoinut juomaa runsaasti eri alustoilla sosiaalisessa mediassa. Logan Paulilla on Youtubessa 23,6 miljoonaa seuraajaa, KSI:llä seuraajia on 24,1 miljoonaa. Heidän yhteisellä @drinkprime-tilillään on Tiktokissa kolme miljoonaa seuraajaa ja Instagramissakin yli puolitoista miljoonaa.

Myös kuluttajat ovat antaneet juomalle huomiota sosiaalisen median alustoilla. Etenkin Tiktokiin on ladattu monta Prime-juoman maistelu- ja ostosvideota.

Prime-urheilujuomaa tehdään yhdeksää eri makua. Nyt osaa niistä saa myös Suomesta.

Primen markkinoidaan olevan terveellinen ja ravitseva juoma, jossa on runsaasti terveyshyötyjä. Sen kerrotaan olevan tehokas ja laadukas nesteytysjuoma.

Sosiaalisessa mediassa juomaa on kritisoitu korkean hinnan ja liioiteltujen terveysvaikutusten vuoksi. Kritiikistä huolimatta juoma on suuressa suosiossa nuorten keskuudessa.

Juomasta kymmenen prosenttia on kookosvettä. Lisäksi juoma sisältää elektrolyyttejä, B-vitamiineja, antioksidantteja sekä BCAA:ta eli haaraketjuisia aminohappoja. Puolen litran pullossa sokeria on kaksi grammaa.