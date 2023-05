Wide ContentPlaceholder

Talous | Asuntolainat

Suomalainen asunto­velallinen on hyötynyt lyhyestä laina­korosta jopa kymmeniä­tuhansia euroja

Moni asiantuntija on päivitellyt, miten nopeasti suomalaisten lainakorot nousevat nyt verrattuna muihin eurooppalaisiin. Suomessa on kuitenkin ollut Euroopan halvimpiin kuuluvat lainakorot ainakin 20 vuotta. Se on tarkoittanut isoja säästöjä.

