OP: Asuntojen hinnat jatkavat laskuaan ja asunnonostokyky on painunut aiempaa heikommaksi

Asunnonostokyky on nyt alimmillaan ainakin koko 2000-luvulla.

Asuntomarkkinoille ei ole odotettavissa nopeaa helpotusta heikkenevän taloustilanteen seurauksena, ennakoivat OP-ryhmän ekonomistit. OP arvioi asuntomarkkinakatsauksessaan, että hinnat laskevat tänä vuonna koko maassa keskimäärin 5–7 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla laskua arvioidaan olevan 6–8 prosenttia ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella 4–6 prosenttia.

Asuntojen hinnat ovat laskeneet viime kesän jälkeen laajalti koko maassa. OP odottaa, että hintojen lasku jatkuu yhä, vaikkakin nopein lasku alkaa hieman tasaantua.

”Korkojen nousun vaikutukset heijastuvat asuntomarkkinoille osin vasta viiveellä. Lisäksi talouden veto heikkenee edelleen tänä vuonna, mikä heikentää asuntomarkkinoiden näkymiä. Arvioimme, että asuntokauppamäärissä pohja on tällä erää nähty, mutta markkinoiden todelliseen elpymiseen menee vielä pidempään”, OP-ryhmän ekonomisti Joona Widgrén sanoo tiedotteessa.

Nousevat korot heikentävät asunnonostokykyä

Asuntolainojen korkojen nousu on OP:n mukaan ollut niin jyrkkää, että myös asunnonostokyky on painunut aiempia vuosia heikommaksi yhdeksässä suurimmassa kaupungissa. Asunnonostokyky on nyt alimmillaan ainakin koko 2000-luvulla.

Tyypillisen suomalaisen kotitalouden kykyä ostaa keskikokoinen asunto on heikentänyt selvästi korkojen nousu. Hankalin tilanne on OP:n ensimmäistä kertaa laskeman asunnonostoindeksilukeman mukaan Helsingissä. Paras indeksilukema on Lahdessa ja toiseksi paras Oulussa.

Vaikka laskevat asuntojen hinnat hieman parantavatkin ostokykyä, ei hintojen lasku ole Widgrénin mukaan riittänyt kompensoimaan korkojen ja kulujen nousun aiheuttamaa ostokyvyn heikentymistä.

Myös Suomen Pankki on kertonut kotitalouksien asuntolainakorkojen olevan tuntuvassa nousussa viime kevään jälkeen. Helmikuussa uusien asuntolainojen keskikorko oli 3,8 prosenttia, vuotta aiemmin vain 0,9 prosenttia.

Asuntokaupan kohme karisee kesällä, arvioi myös asuntorahoitukseen erikoistunut Hypo maaliskuun asuntomarkkinakatsauksessaan. Hintojen toipumista saadaan Hypon mukaan kuitenkin vielä odottaa.

”Asuntomarkkinoiden alakuloa voi verrata jo finanssikriisin tunnelmiin. Toisaalta hinnat vain palaavat koronaa edeltäneelle tasolle ja valtaosa jää yhä voitolle”, Hypo kirjoitti katsauksessa.