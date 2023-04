”Maaliskuun miniromahdus on melkein kurottu kiinni. EKP tarjoaa ensi viikolla lisää osviittaa siitä, kuinka paljon nousuvaraa on vielä jäljellä”, kirjoittaa Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

Asuntovelalliset saavat jälleen varautua korkojen nousuun. Suomen käytetyin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden euribor nousi tiistaina 3,9 prosenttiin.

”Nelonen lähestyy taas 12 kk:n euribor-korossa, kun maaliskuun miniromahdus on melkein kurottu kiinni. EKP tarjoaa ensi viikolla lisää osviittaa siitä, kuinka paljon nousuvaraa on vielä jäljellä”, kirjoittaa Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich Twitterissä.

Noin joka kolmannella kotitaloudella on Suomessa asuntolainaa. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 lopussa suomalaisilla asuntokunnilla oli velkaa yhteensä 137 miljardia euroa, siitä lähes 96 miljardia oli asuntovelkaa.

Vuoden euribor hätyytteli edellisen kerran neljän prosentin rajaa jo maaliskuun alussa. Torstaina 9. maaliskuuta korko noteerattiin jo 3,978 prosenttiin.

Tuolloin korko kääntyi kuitenkin reippaaseen laskuun, kun kalifornialaisen Silicon Valley Bankin (SVB) romahduksesta alkanut pankkisektorin epävarmuus tarttui Eurooppaan. Pankkien horjunta aiheutti rajun notkahduksen markkinakorkoihin. Esimerkiksi vuoden euribor kävi tiistaina 21. maaliskuuta alimmillaan vain 3,322 prosentissa.

Korkojen väliaikainen pudotus on saattanut tarjota joillekin velallisille tuntuvan helpotuksen asumismenoihin.

Esimerkiksi tiistain 21. maaliskuuta korkotasolla 200 000 euron annuiteettilainan kuukausierä oli noin 1062 euroa. Tiistain 25. huhtikuuta korkotasolla vastaavan lainan kuukausierä on 1126 euroa. Esimerkkilaskelman oletuksena on, että laina-aikaa on 24 vuotta ja marginaalina 0,5 prosenttia.

Vuodessa korkokuopasta hyötyneet maksavat siis lähes 800 euroa vähemmän kuin ne velalliset, joiden korko tarkistetaan tiistaina 25. huhtikuuta.

Korkojen nousu ei koske vain vuoden euriboria. Esimerkiksi kolmen kuukauden euribor on noussut niin nopeasti maaliskuun pankkiturbulenssin aiheuttamasta notkahduksesta, että OP-ryhmä arvioi, ettei kolmen kuukauden euribor ei ole enää asuntovelkaisille yhtä houkutteleva vaihtoehto lainan viitekoroksi kuin muutama kuukausi sitten.

Kolmen kuukauden euribor on esimerkiksi kohonnut 3,29 prosenttiin eli selvästi maaliskuun alun tasojen yläpuolelle ja korkeimmilleen vuoden 2008 jälkeen.

Toistaiseksi markkinat arvioivat, että vuoden euriborin huiput on kuitenkin jo nähty. Tiistaina markkinat hinnoittelivat vuoden euriborin olevan puolen vuoden päästä noin 3,6 prosentin tuntumassa. Vuoden päästä markkinat arvioivat vuoden euriborin olevan noin 3,4 prosentissa.

Euroopan keskuspankki käsittelee rahapolitiikkaansa seuraavan kerran torstaina 4. toukokuuta. Odotettavissa on, että keskuspankki nostaa jälleen ohjauskorkojaan.

Maaliskuussa EKP kiristi rahapolitiikkaa 0,5 prosenttiyksikköä. Liikepankkien talletuskorko kohosi 2,50 prosentista 3,00 prosenttiin ja perusrahoitusoperaatioiden korko 3,00 prosentista 3,50 prosenttiin.

Korkojen nostovauhti on ollut historiallista. Vielä viime kesänä talletuskorko oli 0,5 prosenttia miinuksella.