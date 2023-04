Tuotanto aloitetaan vuoden kuluttua.

Kiina on Teslan toiseksi suurin markkina-alue.

Sähköautoja valmistava Tesla rakentaa Shanghaihin suuren akkutehtaan, kertoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua sunnuntaina.

Tehtaalla on tarkoitus valmistaa vuosittain 10 000 akkua, jotka toimivat myös energiavarastoina. Tehtaalla tuotettuihin akkujen varastointikapasiteetti vastaa 40 gigawattituntia energiaa.

Teslalla on Kiinassa jo ennestään tehdas, joka on yhtiön suurin. Kiina on puolestaan Teslan toiseksi suurin markkina-alue Yhdysvaltojen jälkeen.