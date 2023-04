Valtaosa suomalaisista saa tänään torstaina esitäytetyn veroilmoituksen. Verotukseen tehtävillä vähennyksillä on mahdollisuus keventää omaa verotusta merkittävästikin.

Suurimmalle osalle suomalaisista tulee verottajalta tänään esitäytetty veroilmoitus Omavero-palveluun.

Jos käytössä ei ole Suomi.fi-viestejä, veroilmoitukset saapuvat postitse viimeistään huhtikuun loppupuolella.

Esitäytetty veroilmoitus kannattaa tarkistaa. Tietyillä vähennyksillä voi saada merkittävän vähennyksen verotettavaan tuloon. Se puolestaan tarkoittaa käytännössä säästöä maksettavien verojen määrässä. Nyt tarkoitus on tehdä muutoksia vuoden 2022 verotukseen.

Yksi keskeisimpiä vähennyskohteita koronaviruspandemian jälkeen yleistyneen etätyön takia on työhuonevähennys.

”Jos työpäivistä yli 50 prosenttia on ollut etätyötä, kannattaa ilmoittaa kaavamainen 920 euron suuruinen työhuonevähennys. Se kattaa valon, sähkön, lämmön ja siivouksen sekä kalusteet, kuten työtuolin tai työpöydän”, sanoo asiakkuusjohtaja Hilkka Pelander Verohallinnosta tiedotteessa.

Työhuonevähennyksen voi tehdä myös silloin, jos tekee etätöitä ajoittain. Jos etätöitä tekee enintään 50 prosenttia työpäivistä, työhuoneesta voi vähentää 460 euroa.

Työhuonevähennys on niin sanottu tulonhankkimismeno. Palkkatuloja saavat verotuksessa automaattisesti 750 euron vähennyksen. Esimerkiksi osittainen työhuonevähennys kannattaa siis ilmoittaa vain siinä tapauksessa, että muiden tulonhankkimismenojen kanssa vähennettävä summa ylittää 750 euron rajan.

Pelander muistuttaa, että työhuonevähennyksen tekevien on muistettava samalla päivittää esimerkiksi matkakuluvähennykset ajan tasalle. Matkakuluja voi vähentää vain niiltä päiviltä, kun on käynyt työpaikalla.

Matkakuluvähennys on selvästi suosituin verovähennys. Kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja ilmoitti viime vuonna lähes 800 000 suomalaista. Kustannuksia ilmoitettiin yhteensä 2,1 miljardia euroa.

Viime vuodelta vähennyksiä voivat hakea myös maskia työmatkoilla käyttäneet. THL:n poistama maskisuositus poistui 14. huhtikuuta 2022.

"Eli jos on alkuvuonna 2022 käyttänyt maskia joukkoliikenteessä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla ja on ostanut maskit itse, voi maskien kustannukset vähentää matkakuluina ajalta 1.1.−14.4.2022. Vähennyksen määrä on kaksi euroa jokaiselta matkapäivältä. Matkakuluissa on 750 euron omavastuu”, Verohallinnon Pelander sanoo tiedotteessa.

Nyt lähetetyssä veroilmoituksessa pitää ilmoittaa myös mahdolliset kotitalousvähennykset. Kotitalousvähennyksiä ilmoitti viime vuonna 491 000 suomalaista. Kustannuksia ilmoitettiin 1,3 miljardia euroa.

Kotitalousvähennystä haettiin vuonna 2021 selvästi vuotta 2020 enemmän. Verohallinnon mukaan kotitalousvähennyksen määrä nousi euroissa mitattuna lähes kymmenen prosenttia vuodesta 2020. Nousu näkyi kaikissa kotitalousvähennyksen osa-alueissa: kunnossapito- ja perusparannusmenoissa (+10,3 prosenttia), kotityössä (+9,3 prosenttia) sekä hoiva- ja hoitotyössä (+4,4 prosenttia).

Vähennysten lisäksi veroilmoituksessa pitää ilmoittaa myös mahdolliset tulot, jotka eivät ole verottajan tiedossa. Ilmoitettavia tuloja ovat esimerkiksi vuokratulot asunnon vuokraamisesta tai kryptovaluuttakaupoista syntyneet voitot sekä tappiot.

Verottaja muistuttaa, että mahdollista sähkövähennystä ei ilmoiteta vielä nykyisessä veroilmoituksessa. Kyseinen vähennys tulee kyseeseen vasta vuoden päästä, sillä vähennystä voi saada vain vuoden 2023 tammi–huhtikuun sähkönkulutuksesta.