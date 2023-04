Sampo Kaulasen mukaan Jounin kauppa oli ollut hänelle suurimpia stressin lähteitä. Nyt edessä on täydellinen elämänmuutos.

Jounin kaupan kauppiaana julkisuuteen noussut Sampo Kaulanen on uuden edessä. K-ryhmä tiedotti maanantaina, että Kolarin Äkäslompolon tunnettu K-kauppa saa uudet kauppiaat.

Kaulanen on ollut isoisänsä Jounin perustaman kaupan kauppiaana vuodesta 2008. Neuvottelut yrityskaupasta alkoivat viime kesänä hänen omasta aloitteestaan.

”Tuli kilsat täyteen”, Kaulanen kertoo myyntipäätöksen taustoista.

”Viime kesänä oli ollut pidempi vaihe, ettei uni kulkenut, ahdisti, kynti mennä töihin, päätä särki ja vitutti.”

Varsinaisesta työuupumuksesta ei Kaulasen mukaan ole ollut kyse, vaan päätöksessä on kyse täydellisestä elämänmuutoksesta.

Kaulanen on kertonut kaupan alkuvuosien jättitappioista ja siitä seuranneesta päihderiippuvuudesta sekä isänsä Esan itsemurhasta Helsingin Sanomien haastattelussa vuonna 2021. Nyt Kaulanen kertoo olleensa 1,5 vuotta ilman alkoholia.

”Silti vain tuntui, että taakkaa tulee lisää.”

Aiempina vuosina kertyneet paineet olivat alkaneet Kaulasen mukaan toden teolla kuluttaa, ja stressin määrä paisui esimerkiksi korona-ajan, sodan ja sähkölaskujen kasvun myötä. Lisäksi julkisuus on tuonut mukanaan oman ulottuvuutensa. Kaulanen sai julkista ja tiukkaa palautetta esimerkiksi Jounin kaupan saamista koronatuista.

”Yksinkertaisesti tuli fiilis, että ei tuo enää ole sen väärti. Oli kuin olisi vetänyt jotakin kivirekeä”, Kaulanen sanoo.

Kaulasen mukaan Jounin kauppa ehti alkaa tuottaa ”ihan hyvin”. Hän kertoo, että viime tilikaudella kauppa teki miltei miljoona euroa voittoa.

Yrittäjyyden vaihtumisen yhteydessä Kesko ostaa Jounin kaupalta sen rakennukset ja tontit. Kesko ja Kaulanen ovat Kaulasen mukaan sopineet, ettei yrityskaupan hintalappua kerrota julkisuuteen.

”Ei minun mitään Mollin [työnhakupalvelun] sivuja tarvitse lähteä selailemaan", Kaulanen sanoo.

Kaulanen sanoo saavansa jatkuvasti uusia ideoita tulevaisuuden hankkeisiin, mutta pyrkii nyt rauhoittumaan ainakin jonkin aikaa.

”Tavoitteeni on minimoida stressi elämästä, ja tuo on ollut yksi suurimmista stressin lähteistä. Koko identiteetti on oikeastaan nojautunut tuohon putiikkiin. Vakaa ajatus on, että koettaisin olla tekemättä mitään.”

Silti Kaulanen on jo alkanut edistää projektejaan perheen yhteisellä tilalla, jossa asustaa muun muassa neljä omaa hevosta.

”Olen tilannut itselleni traktorin ja klapikoneen. Menen meidän ranchille ajamaan hevosenpaskaa”, Kaulanen sanoo.

Viime vuoden lopulla Kaulanen ja hänen puolisonsa Michele ”Minttu” Murphy-Kaulanen kertoivat Me Naisten haastattelussa ideoineensa kyseiselle Konijänkän tilalle ”henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin keskittyvän holistisen resortin”. Siihen voisi kuulua majoitusta, ravintolapalveluja, hoitohuoneita, saunoja ja liikuntapaikkoja. Tuolloin he kertoivat investoineensa 50 hehtaarin tiluksiinsa jo 800 000–900 000 euroa.

Näiden suunnitelmien mahdolliseen toteutumiseen voi mennä kuitenkin vuosia.

”Jounin kaupan saagassa on ollut paljon ihmisiä ja osallistujia, ja olen kiitollinen retkestä. Katsotaan, mitä keksii isona tehdä”, Kaulanen toteaa.

Jounin kaupan uusina kauppiaina aloittavat toukokuun alussa merikarvialaiset Linda ja Janne Vuollo. Kaupan henkilökunta jatkaa Vuollojen palveluksessa vanhoina työntekijöinä. Jounin kaupan ja Jounin kauppakeskuksen kiinteistöissä toimivat vuokralaiset jatkavat entiseen tapaan.