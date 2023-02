Kanava lopettaa toimintansa ensi vuonna.

Yle lopettaa Yle Puhe -radiokanavan.

Ylen hallintoneuvosto päätti asiasta kokouksessaan tiistaina. Radiokanava hiljenee kevääseen 2024 mennessä, Yle tiedottaa.

”Päätöksen taustalla on mediankäytön muutos. Mediaa kulutetaan yhä enemmän verkossa perinteisten radio- ja tv-kanavien sijaan”, Yle kirjoittaa tiedotteessaan.

Yle Puhe on pienin Ylen suomenkielisistä valtakunnallisista radiokanavista. Sen viikkotavoittavuus on Ylen mukaan vain muutaman prosentin luokkaa.

”Ylen strategian mukaisesti arvioimme kanavien ja palveluiden määrää säännöllisesti”, sanoo Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen (kok) tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan Yle Puheen sisältöjä löytyy jatkossa edelleen Yle Areenasta ja muilta radiokanavilta. Tarkemmat suunnitelmat valmistuvat Ylen mukaan myöhemmin.

Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila puhuu tiedotteessa ”epävarmoista ajoista”.

“Epävarmat ajat ja kustannuspaineet edellyttävät meiltä selkeämpiä valintoja. Panostus huoltovarmuustehtäviin, kiristyvä taloustilanne ja inflaatio vaikuttavat Ylen talouteen. Jakelukustannusten tehostaminen nykyisessä tilanteessa on vastuullista verorahojen käyttöä”, Ylä-Anttila sanoo tiedotteessa.

Ylen rahoitus on herättänyt keskustelua sen jälkeen, kun eduskuntapuolueista kokoomus ja perussuomalaiset esittivät kumpikin vaihtoehtobudjeteissaan reilusti yli 100 miljoonan euron leikkauksia Ylen budjettiin.

Ylä-Anttila sanoo, että Yle Puheen lakkauttamisessa ei ole kyse siitä, että Ylellä varauduttaisiin varsinaisiin budjettileikkauksiin.

”Tämä päätös ei ole millään tavalla kiinni vaalikeskusteluissa. Tämä on vastuullista liikkeenjohtoa tässä ajassa, jossa elämme, ja jossa miten median käyttö muuttuu ja audio digitalisoituu”, Ylä-Anttila sanoo.

Yle Puhe on Ylä-Anttilan mukaan vuoden ajan toiminut ”podcastien kotina”, eli kanavana, jolla soitetaan Ylessä tuotettuja podcasteja. Lakkauttamisessa ajatus on Ylä-Anttilan mukaan se, että podcasteille ei tarvita erikseen omaa kanavaa, vaan siihen menevät jakelukustannukset käytetään mieluummin muuhun toimintaan.

"Meillä on ollut paljon huoltovarmuuteen liittyviä lisäpanostuksia, ja sitten on energian hinnat, inflaatio ja palkankorotukset, joihin pitää varautua. Niin siltä osin tämä tietenkin on varautumista näihin asioihin ja kehittämiseen.”

Merkittävä osuus Yle Puheesta on ollut urheilua. Ylä-Anttila ei ota vielä kantaa siihen, tuleeko radiourheilun määrä kanavan lakkauttamisen takia Ylellä vähenemään.

”En ota siihen vielä tarkemmin kantaa, meillä on nyt reilun vuoden päivät aikaa miettiä, miten saamme urheiluun mahdollisimman hyvän mallin. Haluamme pitää huolta elämyksistä myös niille, jotka haluavat seurata urheilua nimenomaan radiosta.”

Ylen tiedotteessa sanotaan, että radiourheilua uudistetaan niin, että urheilusisällöt ovat kuultavissa ”entistä laajemmalle yleisölle” Yle Areenassa ja Yle Radio Suomessa.

Myös Arto Satonen sanoo, että Yle Puheen lopettamisessa ei ole kyse siitä, että Ylellä varauduttaisiin kulukuriin. Kanavan lopettamisen kustannusvaikutus on Satosen mukaan ”miljoonaluokkaa”.

”Mittaluokka on hyvin pieni Ylen kokonaisbudjettiin nähden”, Satonen sanoo.

Ylen budjettti on tällä hetkellä noin 550 miljoonaa euroa vuodessa.

Satosen mukaan Ylen rahoitukseen ei vaikuta tulevan hallituksen kokoonpano.

"Siitähän päättävät kaikki poliittiset puolueet yhdessä. Tällainen konsensusperiaate on ollut kymmeniä vuosia.”