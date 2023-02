Yleisin maalämmön talteenottotapa on kallioon porattu lämpökaivo. Isolla tontilla lämpöä voidaan kerätä myös noin metrin syvyyteen asennetulla vaakaputkistolla.

Maalämpöpumpun kompressori tarvitsee sähköä toimiakseen. Maalämpöpumpun tuottamasta lämmöstä noin kaksi kolmasosaa on maaperästä otettua uusiutuvaa energiaa ja noin kolmasosa on tuotettu sähköllä.

Järjestelmän hankintahinta on korkea, joten maalämmön kannattavuus on sitä parempi, mitä suurempi talo on tai mitä isommat talon energiakustannukset ovat ennen remonttia.