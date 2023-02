Toimitusjohtaja Mika Kantola lopettaa työssään perjantaina.

Sarastian hallitus on nimittänyt yhtiön talousjohtajan Anette Vaini-Antilan väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi.

Talous- ja henkilöstöhallinnon yritys Sarastia vaihtaa toimitusjohtajaa, yritys tiedottaa.

Toimitusjohtaja Mika Kantola lopettaa työssään perjantaina. Sarastian hallitus on nimittänyt yhtiön talousjohtajan Anette Vaini-Antilan väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi ja käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakuprosessin, yritys tiedottaa.

Kantola ehti työskennellä Sarastialla ja sitä edeltäneissä organisaatioissa yli 15 vuotta.

Sarastia on ollut kyseenalaisessa julkisuudessa viime vuoden keväästä lähtien, kun Helsingin kaupunki siirtyi uuteen palkanmaksujärjestelmään. Sarastian toimittamassa järjestelmässä ilmeni pitkin viime vuotta selkeitä puutteita, ja kaupungin palkanmaksu on takkuillut pahasti; palkkoja on maksettu liikaa, liian vähän, välillä ei lainkaan.

Tuoreimpia ongelmia on nähty myös Satakunnassa, jossa Sarastian vastuulla oleva hyvinvointialueen palkanmaksu on tökkinyt ja noin 400 ihmisen palkkoja on maksettu väärin.

Sarastian suurin omistaja on Porin kaupunki yli 22 prosentin omistusosuudella. Satakunnan Kansa uutisoi Sarastian omistuspohjasta marraskuussa.