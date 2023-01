Yhtiöt eivät kerro sopimuksen arvoa, mutta Nokian mukaan Samsung maksaa sille patenttimaksuja useiden vuosien ajan.

Verkkolaitteita valmistava Nokia ilmoittaa solmineensa eteläkorealaisen Samsungin kanssa ristiinlisensointisopimuksen viidennen sukupolven (5g) matkapuhelintekniikasta.

Sopimus kattaa Nokian keskeiset keksinnöt 5g-tekniikassa. Edellinen sopimus päättyi viime vuoden lopussa.

Nokian mukaan Samsung maksaa sille lisenssimaksuja usean vuoden ajan. Sopimuksen ehdot ja yksityiskohdat ovat luottamuksellisia.

”Samsung on johtava älypuhelinvalmistaja, ja olemme erittäin tyytyväisiä saavutettuamme neuvotteluratkaisun. Sopimus antaa molemmille yhtiöille vapauden innovoida ja heijastaa Nokian patenttiportfolion vahvuutta, vuosikymmenien investointeja tutkimus- ja kehitystyöhön sekä panostusta matkapuhelinstandardeihin ja muihin teknologioihin”, sanoo Nokian teknologiayksikön johtaja Jenni Lukander tiedotteessa.

Nokian patenttisalkku on tietoliikennealan painavimpia. Merkittävät patenttisalkut on myös Nokian ruotsalaisella kilpailijalla Ericssonilla ja yhdysvaltalaisella puolijohdeyhtiö Qualcommilla.

Nokian patenttisalkku perustuu yli 130 miljardin euron tutkimus- ja kehitysinvestointeihin, joita yhtiö on tehnyt vuodesta 2000 lähtien.

Kiinalaiset matkapuhelimien valmistajat Oppo, One Plus, Realme ja Vivo eivät ole uusineet patenttien lisensointisopimuksiaan Nokian kanssa. Siksi Nokia on haastanut yhtiöt oikeuteen.

Viime vuoden heinä–syyskuussa teknologiayksikön kannattavuutta heikensivät keskeneräiset patenttiriidat kiinalaisten puhelinvalmistajien kanssa. Teknologiayksikkö lisensoi Nokian patentoimia keksintöjä ja tuotemerkkiä.

Nokia julkaisee loka–joulukuun osavuosikatsauksensa torstaina.