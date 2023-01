Kuluttajaliiton pääsihteeri sanoo, että sähköyhtiöt haluavat ihmisten ottavan pörssisähkösopimuksia.

Kuluttajaliitto toivoo, että sähköyhtiöt toisivat uusille asiakkaille myyntiin enemmän toistaiseksi voimassa olevia sähkösopimuksia nyt, kun sähkömarkkinoiden hintanäkymät näyttävät tasapainottuvan.

Moni energiayhtiö karsi toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset valikoimistaan lähes täysin viime syksynä, ja jäljelle jääneet nostivat nopeasti sähkösopimustensa hintoja, kun sähkön tukkuhintojen näkymät sumentuivat.

Toistaiseksi voimassa olevalla sähkösopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jonka mahdollinen hintamuutosjakso on lainsäädännön mukaisesti yksi kuukausi. Myynnissä on toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia myös muilla hinnoittelutavoilla.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell sanoo liiton toivovan, että toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia olisi tarjolla kuluttajille enemmän, jotta sähkön kilpailuttaminen toimisi myös näissä sopimuksissa.

”Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa, ovat ne sitten perinteisiä tai pörssisähkösopimuksia, säilyy kuluttajan valta siihen, että sopimuksesta pääsee eroon nopeasti, jos markkinatilanne tai oma elämäntilanne muuttuu”, Beurling-Pomoell sanoo.

Kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla, kun määräaikainen sopimus sitoo kuluttajaa esimerkiksi kahden vuoden ajan.

Jotkut kuluttajat saattavat suosia toistaiseksi voimassa olevia sähkösopimuksia myös siksi, että niiden energiamaksut ovat ennustettavampia kuin pörssisähkösopimuksissa.

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus on tuoreimpien, vuoden 2021 tietojen mukaan suomalaisten toiseksi suosituin sähkösopimustyyppi määräaikaisten sopimusten jälkeen.

Energiaviraston keräämien tietojen mukaan 37 prosentilla suomalaisista kotitalouksilla oli toistaiseksi voimassa oleva sopimus toissa vuoden lopussa. Kolme vuotta aikaisemmin ne olivat suosituin sopimustyyppi.

Sähkömarkkinoiden rajut käänteet ovat voineet laskea osuutta entisestään viime vuonna. Energiavirasto kerää tiedot vuosittain.

Energiaviraston hintavertailupalvelun mukaan vain muutama sähköyhtiö tarjosi torstaina uusille asiakkaille toistaiseksi voimassa olevaa sähkösopimusta.

Kouvolalaisella KSS Energialla on myynnissä 39,60 sentin kilowattituntihinnalla toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus, jonka energiamaksu muuttuu vuosineljänneksittäin eli seuraavan kerran maaliskuun lopussa. Myös Fortumilla on samankaltainen sopimustuote, jonka hinta voi muuttua vuosineljänneksittäin.

Sopimukset eroavat niin sanotuista perinteisistä toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista siten, että yhtiöt lupaavat olla nostamatta tai laskematta sopimuksen sähkön hintaa kolmen kuukauden ajanjaksoilla. Lainsäädäntö teknisesti kuitenkin sallii muuttaa myös näiden sopimusten hintaa kuukauden varoitusajalla, jos yhtiöllä on siihen hyvä peruste.

” Pörssisähkö­sopimuksissa kuluttaja kantaa käytännössä hintariskin, ei yhtiö.

Toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi luokitellaan myös kiinteät kuukausihintaiset sähkösopimukset, joita Energiaviraston hintavertailupalvelun mukaan tarjoavat Fortumin ja KSS Energian lisäksi Väre Energia.

Kuluttajaliiton Beurling-Pomoell sanoo, että sähköyhtiön lupaus pitää energiamaksu muuttumattomana lainsäädännöstä tulevaa kuukautta kauemmin tuo kuluttajalle ennustettavuutta. Hintojen laskiessa kuluttaja kuitenkin häviää, koska sopimuksen hinta muuttuu vasta kolmen kuukauden hintajakson lopussa.

”Mitä pidempi aika on, sitä parempi se on kuluttajalle, mutta sillä on myös kääntöpuolensa. Alentuva hintakin tulee kolmen kuukauden viiveellä.”

Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten väheneminen myynnistä tarkoittaa Beurling-Pomoellin arvion mukaan sitä, että sähköyhtiöt haluavat kuluttajien ottavan pörssisähkösopimuksia.

”Isossa kuvassa sähköyhtiöt haluavat, että ihmiset ottavat pörssisähkö­sopimuksia, koska kuluttaja käytännössä kantaa siinä hintariskin, ei yhtiö”, Beurling-Pomoell sanoo.

Helsingin kaupungin omistama Helen on yksi niistä sähköyhtiöistä, jotka poistivat toistaiseksi voimassa olevat sopimukset tuotetarjonnastaan syksyllä.

Helenin johtaja Anu-Elina Hintsa sanoo, että yhtiö saattaa palauttaa ne myyntiin uusille asiakkaille kuluvan vuoden aikana.

”Tarkastelemme jatkuvasti tuotevalikoimaamme ja pyrimme mukauttamaan sitä kulloiseenkin markkinatilanteeseen. En näe, että toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia ei tulisi takaisin markkinoille. Kyllä ne jossain vaiheessa tulevat takaisin uusmyyntiin”, Hintsa sanoo.

Hintsan mukaan päätös uusmyynnistä on ajankohtainen, kun sähkömarkkinat osoittavat tasapainottumisen merkkejä. Pörssisähkön hinnat ovat vuodenvaihteessa maltillistuneet syksyn hurjista hinnoista.

”Se on varmasti tämän vuoden aikana, mutta tarkkaa ajankohtaa en osaa sanoa”, Hintsa sanoo.

Fortumin Suomen-kuluttajaliiketoiminnan asiakkuuspäällikkö Tuomas Yrttiaho kertoo yhtiön katsovan, että sen tarjoamat kolmen kuukauden hintajaksolliset, toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset luovat asiakkaalle ennakoitavuutta ja näkyvyyttä sähkön hintaan.

”Ei ole sinänsä estettä, että emme voisi tarjota perinteistä yhden kuukauden hintajaksollista sopimusta, jos katsomme, että sille olisi kysyntää. Meillä ei ole kuitenkaan sellaisia suunnitelmia tällä hetkellä”, Fortumin Yrttiaho sanoo.