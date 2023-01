Uusikaupunki

Valmet Automotive aloittaa muutosneuvottelut Uudenkaupungin autotehtaalla, koska autotuotanto on tänä vuonna vähentymässä. Tehtaan koko henkilöstö on muutosneuvottelujen piirissä, ja sopeutustarve on enintään 630 henkilöä.

Työnantaja harkitsee toimenpiteiksi lomautuksia, irtisanomisia ja toimenkuvien muutoksia.

Autonvalmistusliiketoiminta työllistää noin 2 000 henkilöä.