Porilaiselle Enersense-konsernille merkittävä uusi projekti Virosta – rakentaa sähköverkon voimajohtoja

Enersense rakentaa Viron sähkönsiirron kantaverkkoa lähivuosina. Porissa kotipaikkaansa pitävän Enersense-konsernin virolainen tytäryhtiö Enersense AS on allekirjoittanut sopimuksen Viron kantaverkkoa ylläpitävän AS Eleringin kanssa.

Sopimus koskee Mustveen ja Paiden sähköasemien välisen 330 kV:n voimajohdon uudistamista sekä Mustveen ja Kantkylan sähköasemien välisen 110 kV:n voimajohdon rakentamista.

Sopimuksen kokonaisarvo on 36,9 miljoonaa euroa. Enersensen osuus on noin 18,5 miljoonaa euroa.

Enersense AS ja integroitujen verkkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon erikoistunut Leonhard Weiss Oü vastaavat yhdessä hankkeen toteutuksesta.

Projekti sisältää valmistelu- ja suunnittelutyöt, vanhan olemassa olevan voimajohdon purkamisen sekä 90 kilometriä pitkän kokonaan uuden 330 kV:n ja 110 kV:n voimajohdon rakentamisen. Projektin odotetaan valmistuvan viimeistään heinäkuussa 2025.

Enersensellä on vankka kokemus voimajohtojen rakentamisesta.

”Nyt solmittu sopimus on meille merkittävä ja se vahvistaa asemaamme Baltian markkinassa”, kertoo Enersense International Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Holopainen yhtiön tiedotteessa.

Mustveen ja Paiden sähköaseman välisen voimajohdon uudistaminen on tärkeä osa isompaa hanketta, jossa Itämeren alueen sähköverkkoja liitetään Manner-Euroopan sähköverkkoon. Mustvee ja Paide voimajohdon rakentaminen vahvistaa merkittävästi Viron perusyhteyksiä.