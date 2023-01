Norjalaisyhtiö valmistelee historiallisen mittavaa investointia Suomeen

Blastr Green Steel suunnittelee terästehdasta Inkooseen.

Helsinki

Norjalaisyhtiö Blastr Green Steel suunnittelee terästehtaan rakentamista Inkooseen. Toteutuessaan se olisi yksi Suomen historian suurimmista teollisista investoinneista. Asiasta kertoi tiistaina ensimmäisenä Helsingin Sanomat. HS:lle investoinnin valmistelun vahvisti yhtiön toimitusjohtaja Hans Fredrik Wittusen.

Myös Business Finland kertoo tiistaina, että Blastr Green Steel suunnittelee vihreää terästä tuottavan tehtaan sekä integroidun vedyn tuotantolaitoksen perustamista Inkooseen. Blastr on tehnyt aiesopimuksen Fortumin kanssa Inkoon Joddbölessä sijaitsevan teollisuusalueen hyödyntämisestä yksinoikeudella.

Hankkeen investoinnin arvo on noin neljä miljardia euroa ja se työllistää käyttövaiheessa jopa 1 200 henkilöä. Tuotannon on suunniteltu alkavan vuoden 2026 lopulla.

HS:n mukaan investointipäätös ei ole lopullinen, vaan seuraavaksi yhtiö tekee kannattavuuslaskelman. Lisäksi tehtaan ympäristövaikutukset on arvioitava ja yhtiön on hankittava rahoitus. Wittusen sanoo HS:lle, että rahoitusta on tarkoitus hankkia pääomamarkkinoilta ja ottamalla velkaa. Lopullinen päätös on hänen mukaansa tarkoitus tehdä viimeistään vuoden 2025 alussa.

”Olen erittäin tyytyväinen, että pitkään työstetyn projektin sijaintipäätös on nyt vahvistettu. Blastrin päätös sijoittua Inkooseen on osoitus suomalaisen teollisuuden ja infrastruktuurin kilpailukyvystä”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) tiedotteessa.

Inkoon tehtaalla on määrä valmistaa kaksi ja puoli miljoonaa tonnia korkealaatuista kuuma- ja kylmävalssattua vihreää terästä vuodessa.