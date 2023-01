Leningrad Cowboysin taustayhtiö on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen.

Helsinki

Rockyhtye Leningrad Cowboysin taustayhtiö on jättänyt Helsingin käräjäoikeuteen yrityssaneeraushakemuksen. Hakemus on jätetty viime perjantaina, ilmenee STT:n pyytämistä asiakirjoista.

Valtiokonttori haki marraskuussa Leningrad Cowboys Ltd Oy:tä konkurssiin maksamattomien velkojen takia. Velkojen taustalla on tuotekehityslaina, jonka Tekes myönsi yhtiölle vuonna 2012 pelikehitykseen. 1,6 miljoonan euron lainasta on maksettu yhtiölle noin miljoona euroa. Laina-aika oli seitsemän vuotta.

Leningrad Cowboysin omistaa muusikko Sakari ”Sakke” Järvenpää.

Tötterökampauksista tunnettu Leningrad Cowboys perustettiin vuonna 1987. Yhtye esiintyi usein Puna-armeijan kuoron kanssa, ja esiintymistahti hiipui sen jälkeen kun suurin osa kuoron jäsenistä kuoli lento-onnettomuudessa vuonna 2016. Leningrad Cowboysin talouteen ovat iskeneet myös koronarajoitukset ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.