Suomessa sähkö oli vuonna 2022 toiseksi edullisinta koko Euroopassa. Sähkömarkkinoilla uskotaan nyt, että suomalainen ja ruotsalainen sähkö voisivat asettua pysyvästi alemmalle tasolle.

Sähkön hinta voisi asettua meneillään olevan talven jälkeen pysyvästi alemmalle tasolle, arvioi energia-alan etujärjestö Energiateollisuus ry. Sähkön keskihinta oli vuonna 2022 Suomessa ennätyslukemissa, mutta näyttää siltä, että Suomi ja muut pohjoismaat voisivat päästä ulos energiakriisistä ensimmäisinä Euroopassa.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo, että arviot sähkön hinnan kehityksestä perustuvat sähkön johdannaismarkkinoihin. Energiateollisuuden perjantaina julkaiseman tiedotteen mukaan suomalainen ja ruotsalainen sähkö voisivat maksaa kuluvan talven jälkeen keskimäärin alle 10 senttiä kilowattitunnilta.

2023–2024 talvelle odotetaan myös selvästi tätä talvea alempaa sähkön hintaa. Leskelän mukaan ensi talvena sähkön hinta voisi olla puolet tai jopa alle puolet kuluvan talven hinnoista.

”Jos Suomessa ja Ruotsissa pystytään jatkamaan isoja investointeja erityisesti tuulivoimaan sekä Olkiluoto 3 saadaan käyttöön, niin silloin irtaannumme yhä enemmän Keski-Euroopan hinnoista”, Leskelä sanoo.

Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund sanoo, että positiivisia näkemyksiä vahvistavat uusiutuvan energian investoinnit koko Euroopassa. ”Arvioidaan, että venäläisen kaasun vaikutus sähkömarkkinoilla alkaa pikkuhiljaa heikkenemään.”

Oma tuotanto ja investoinnit taustalla

Energiateollisuuden mukaan Suomella on ollut maana parhaat valmiudet kohdata Euroopan energiakriisi hyvien sähkönsiirtoyhteyksien takia.

Pohjoismainen sähköntuotanto on ollut myös vain vähän riippuvaista fossiilisista polttoaineista, kun taas kaasusta riippuvaista Keski- ja Etelä-Eurooppaa kriisi on koetellut eniten. Leskelä lisää yhdeksi hyvien näkymien syyksi myös Suomen kasvavan oman tuotannon ja investointien jatkumisen.

”Jo kesästä asti oli nähtävissä, että meneillään oleva talvi on suuri haaste etenkin Suomelle, koska meillä on liian vähän omaa tuotantokykyä ja sähkön hinnat nousevat ajoittain korkealle. Kun tästä jatketaan, meillä on kuitenkin ihan hyvät näkymät”.

Euroopassa edelleen synkkiä pilviä

Energiateollisuuden vertailun mukaan Suomessa sähkön keskihinta on tänä vuonna koko Euroopan Unionin toiseksi alin, 154 euroa megawattitunnilta. Ainoastaan Ruotsissa sähkö on ollut edullisempaa vuonna 2022, kun siellä keskihinta jäi 129 euroon megawattitunnilta. Keski- ja Etelä-Euroopassa sähkön hinta on ollut huomattavasti korkeampi, eivätkä tulevaisuuden näkymät ole Leskelän mukaan yhtä toiveikkaat kuin Pohjoismaissa.

”Talvi selvitään aika hyvin, kun maakaasuvarastot on saatu täyteen, mutta seuraavaa talvea varten tulee olemaan haasteita. On riski, että kriisi pitkittyy”, Leskelä sanoo.

Myös professori Peter Lund on sitä mieltä, että varautuminen pahaan talveen Euroopassa voi olla paikallaan. ”Arvio on, että kaasun hinta Euroopassa laskee, mutta jos kaasuvarastojen täyttöön jää vajeita, kriisin aineksia on.”

Lund muistuttaa, että jo lähtökohdat energiakriisin ovat erilaiset, kun Euroopassa yli puolet kaikesta energiasta on fossiilista tuontienergiaa. Hän selittää, että Euroopan kaasupula heijastuu Suomeen kuitenkin sähkömarkkinoiden kautta, vaikka sähköntuotannon suhteen Suomessa ei olla riippuvaisia Euroopasta.

”Jos siis 90 prosenttia sähköstä olisi sitä tosi halpaa sähköä, mutta 10 prosenttia siitä on kalliilla kaasulla tuotettua, niin se asettaa kaikelle sähkölle kovan hinnan”.