Katso lista: Näiden arkisten tuotteiden hinnat ovat nyt kohonneet eniten – joulun suosikeissa hurja nousu

Ruuan hinta on noussut vuodentakaisesta jo 16,5 prosenttia. Selvitimme, minkä tuotteiden hinnat ovat nousseet jopa tätä enemmän ja miksi.

Ruuan hinta on nyt noussut 16,5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Lokakuussa nousua oli ollut 15,9 prosenttia.

Monen muun arkisen tuotteen hinta on noussut jopa tätä enemmän.

Tilastokeskus julkaisi kuluttajahintaindeksin tuoreimmat tiedot keskiviikkona 14. joulukuuta. Marraskuussa inflaatio eli yleinen kuluttajahintojen nousu oli Suomessa 9,1 prosenttia. Lokakuussa inflaatio oli 8,3 prosenttia, joten kuluttajahintojen nousu Suomessa jatkuu.

Vertasimme marraskuun hintoja vuoden takaiseen tilanteeseen.

Eniten ovat nousseet asuntolainojen korot sekä sähkön ja polttoaineiden hinnat. Huomattavasti ovat nousseet myös muun muassa lentojen, keittiöpapereiden ja joidenkin ruoka-aineiden hinnat.

Asuntolainojen korkojen nousu on ollut 96 prosenttia eli korot ovat vuodessa lähes kaksinkertaistuneet.

Hakukone kertoo, kuinka paljon yksittäisten ruokatuotteiden hinnat ovat nousseet vuodessa.

Myös esimerkiksi kynttilöiden ja monien astioiden hinnat ovat nousseet enemmän kuin ruuan hinta. Lemmikkieläinten ruuan hinta taas on noussut lähes yhtä paljon kuin ihmisten ruuan hinta.

Kysyimme näiden tuotteiden valmistajilta, mikä hintoja nyt nostaa.

Kynttilät

Kynttilät ovat yksi tuote, joiden hinta on noussut selvästi yleistä inflaatiotasoa enemmän. Nousua vuoden takaiseen on yli 35 prosenttia.

Suomalaisen kynttilätehdas Finnmarin toimitusjohtaja Markus Nummela kertoo, että kynttilöiden hintoja nostaa kaikkien kulujen, mutta erityisesti raaka-aineiden hintojen, nousu.

”Perusparafiinien hinta on tuplaantunut, jos ei vähän ylikin.”

Venäjä on iso parafiinien tuottaja, joten Venäjän tuonnin loppuminen on vaikuttanut parafiinien saatavuuteen. Kun raaka-aineen saatavuus on pienempi, hinnat nousevat.

”Kesällä ulkotuliaineista oli jopa pulaa, mutta nyt olemme löytäneet muualta korvaavia aineita. Hinnat ovat kuitenkin ihan erilaiset.”

Nummela sanoo, että raaka-aineongelmista huolimatta kynttilöitä on pystytty tuottamaan tavalliseen tapaan.

Lemmikkieläinten ruoka

Lemmikkieläinten ruoka on noussut 14,9 prosenttia eli melkein saman verran kuin elintarvikkeet yleisesti.

”Suurin syy on viljojen ja muiden hiilihydraattien, kuten perunan, vehnän ja maissin, hinnan nousu. Näitä käytetään lemmikkien ruuassa. Myös liha- ja kalajauhojen hinnat ovat nousseet”, lemmikkieläinruokien valmistuttajan Prima Pet Premiumin toimitusjohtaja Timo Pärssinen kertoo.

Iso tekijä on myös kaasun ja sähkön hintojen nousu. ”Esimerkiksi kuivanappulaa kuivataan valmistuksen loppuvaiheessa isoa kaasugrilliä muistuttavalla laitteella, jossa on avokaasuliekki.”

Myös rahtien ja pakkasmateriaalien hinnat ovat nousseet. ”Hinnan nousu muodostuu monesta osa-alueesta. Ei oikeastaan ole mitään osa-aluetta, jossa hinta ei olisi noussut. Tämä pätee niin lemmikkien kuin ihmisen ruokaan.”

Keväällä, Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, raaka-aineista oli Pärssisen mukaan vähän pulaakin, mutta ei enää tällä hetkellä.

Astiat

Astioista esimerkiksi mukien ja kuppien hinta on noussut 17,5 prosenttia, lautasten 16,8 prosenttia ja lasien 16,1 prosenttia.

Fiskars Group kommentoi astioiden hintojen nousua sähköpostitse. Konserniin kuuluu muun muassa astioita valmistava Iittala.

Fiskars Groupista todetaan, että yleisesti ottaen kohonneisiin kuluttajahintoihin vaikuttavat monet tekijät. Astioiden valmistuksessa suurin merkitys on tällä hetkellä energian ja etenkin sähkön hinnalla. Astioiden ja lasituotteiden valmistus on hyvin energiaintensiivistä.