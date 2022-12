Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell sanoi päivän sähkösuoran studiokeskustelussa, että Suomeen pitäisi ottaa määräajaksi käyttöön esimerkiksi 16 sentin hintakatto.

Kuluttajaliitto esittää Suomeen sähkön hintakattoa. Liiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell sanoi Suuri sähkösuora -studiokeskustelussa, että suomalaisten sähköyhtiöiden pitäisi ottaa käyttöön Kokkolassa käytössä olevan mallin mukainen hinnoittelu. Kokkolan mallissa sähkö maksaa 16 senttiä kilowattitunnilta.

Beurling-Pomoellin mukaan malli voitaisiin monistaa etenkin Helenin kaltaisiin kunnallisiin sähköyhtiöihin. Siis yhtiöihin, joilla on omaa sähköntuotantoa ja jotka ovat täysin kunnan omistuksessa.

”Jokaisella suomalaisella on oikeus kohtuuhintaiseen sähköön. Ongelmana on, ettei tätä kohtuuhintaisuutta ole vielä määritelty. Energiavirasto tekee nyt tätä määrittelyä. Olemme tyrmistyneitä siitä, että se on vasta teossa, koska se olisi pitänyt tehdä hyvän sään aikana”, Beurling-Pomoell sanoi.

Beurling-Pomoellin mukaan hintakatto voitaisiin ottaa käyttöön määräajaksi, kuten esimerkiksi huhtikuun loppuun asti.

”Sähkömarkkina ei nyt selvästi toimi. Tästä olisi paljon apua.”

Suuressa sähkösuorassa asiantuntijavieraat ja asiantuntevat toimittajat vastaavat lukijoiden sähköaiheisiin kysymyksiin. Kysymyksiä on tullut lähes 1 000.

Kokkolan energia kertoi syyskuun alussa irtisanovansa lokakuun alusta Kokkolan ulkopuoliset toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset.

Yhtiön mukaan se joutui keskittämään sähkön myynnin toistaiseksi oman kunnan alueelle, koska markkinapohjainen sähkön myynti koko Suomessa ei ole enää mahdollista.

Yhtiön määräaikaiset sopimukset säilyivät ennallaan.

Samalla Kokkolan Energia otti käyttöön Kokkolan alueen asiakkaille hintakaton niin sanotuissa Vuodenaika-sähkösopimuksissa.

Hintakatto takaa, että Kokkolan Energia laskuttaa asiakkailtaan enimmillään 16 senttiä kilowattitunnilta.

”Ihan jokaiseen yhtiöön tämä ei sovi, mutta tällainen malli voitaisiin ottaa käyttöön monissa muissakin sähköyhtiöissä. Jos asut nyt Kokkolassa, olet käytännössä voittanut lotossa”, Beurling-Pomoell sanoi ennen studiokeskustelua.

Voisiko hintakatto olla matalampi tai korkeampi kuin16 senttiä kilowattitunnilta?

”No on se 16 senttiä aika paljon parempi kuin esimerkiksi 50 senttiä. Hirveän paljon matalampikaan se ei voi olla, koska kukaan ei tietenkään halua, että sähköyhtiöt ajautuvat vaikeuksiin tai menevät pahimmillaan konkurssiin”, Beurling-Pomoell sanoi.