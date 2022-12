Jo yli kolmasosa naisista sijoittaa, kertoo Danske Bankin tutkimus – luottamus omiin kykyihin on vielä miehiä heikompi

Miehet sijoittavat vielä selvästi naisia enemmän, mutta ero on kaventumaan päin.

Helsinki

Yhä suurempi osa naisista sijoittaa, kertoo Danske Bankin teettämä Taloudellinen mielenrauha 2022 tutkimus. Ero naisten ja miesten sijoittamisessa on kaventunut, mutta miehet sijoittavat yhä selkeästi naisia enemmän.

Tällä hetkellä 35 prosenttia naisista sijoittaa osakkeisiin, arvopapereihin ja vastaaviin. Kaksi vuotta sitten vastaava luku oli 31 prosenttia ja neljä vuotta sitten 30 prosenttia. Miehistä sijoittaa tällä hetkellä 44 prosenttia, kun kaksi vuotta sitten luku oli 41 ja neljä vuotta sitten 42 prosenttia.

Sijoittavien miesten ja naisten osuuden ero on siis kaventunut neljässä vuodessa 12 prosenttiyksiköstä yhdeksään.

– Olemme iloisia, että naiset ovat alkaneet vaurastua entistä enemmän. Toivomme kuitenkin näkevämme myös jatkossa lisää naissijoittajia, sillä se on yksi hyvä tapa rikkoa lasikattoa lompakossa eli parantaa naisten heikompaa taloudellista asemaa, Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto sanoo tiedotteessa.

Naisista kolme neljäsosaa sijoittaa luodakseen itselleen taloudellisen puskurin, kun taas miehistä se on syynä kahdelle kolmesta. Miehissä on enemmän niitä, joille sijoittaminen on ensisijaisesti harrastus.

"Naisten huonolle itseluottamukselle ei syytä"

Naisten sijoittamista rajoittaa osaltaan itseluottamuksen puute. Naisista 29 prosenttia sanoo, ettei sijoita, koska ei osaa sitä riittävän hyvin, kun miehistä näin ajattelee 18 prosenttia.

– Naisten huonolle itseluottamukselle ei ole mitään syytä. Tutkimuksien mukaan naiset ovat sijoittajina usein menestyvämpiä kuin miehet. Nainen markkinoilla muistuttaa usein enemmän ammattisijoittajaa kuin mies, Kivipelto sanoo.

Rahan puutteen mainitsee syyksi sijoittamattomuuteen suurin piirtein yhtä moni niin naisista kuin miehistäkin.

Miehet tekevät naisia enemmän osakekauppaa ja uskovat saavansa aktiivisella toiminnalla enemmän tuottoa, minkä vuoksi miehet menettävät naisia enemmän tuottoja kaupankäyntikulujen takia. Naiset luottavat miehiä enemmän rahastoihin, ja puolet rahastoihin sijoittavista on naisia.

Tämänvuotisen Taloudellinen mielenrauha -tutkimuksen aineisto kerättiin kesä–heinäkuussa. Tutkimukseen vastasi 3 013 suomalaista.