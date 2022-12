Julkisiin hankintoihin käytetään vuosittain 45 miljardia veronmaksajien rahaa, mutta sen käyttöä seurataan hämmästyttävän vähän, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivo. Suuri ongelma on kilpailun puute.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivo sanoo, että kilpailun puute on julkisten hankintojen suurin ongelma. Siksi hankinnoista maksetaan Suomessa liikaa.

Palkanlaskentaa, rekrytointia, perintää, kirjanpitoa, digitaalisia asiointipalveluita. Kunnat ja sote-alueet hankkivat Sarastia-konsernilta palveluita viime vuonna yli 150 miljoonan euron arvosta. Yhtiöstä on kasvanut merkittävä julkisen sektorin talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntarjoaja.

Sarastian suurin omistaja on 22,05 prosentin osakeosuudellaan Porin kaupunki (SK 21.11.2022.)

Nyt Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) alkaa selvittää toiminnan laillisuutta. Selvityksen ytimessä on kysymys siitä, rikkovatko Sarastian omistajakunnat lakia ostaessaan yhtiöltä palveluita ilman kilpailutusta.

Elinkeinoelämän järjestöt tekivät asiasta hiljattain KKV:lle toimenpidepyynnön, mutta pääjohtaja Kirsi Leivo kertoo, että Sarastia oli jo aiemmin herättänyt viraston kiinnostuksen.

”Toimenpidepyyntö tuli hyvään aikaan. Olemme sisäisesti käyneet keskustelua tästä aihepiiristä ja pohtineet vaihtoehtoja toimenpiteiksi.”

Kunnat tekevät hankintoja omistamiltaan yhtiöiltä, niin kutsutuilta sidosyksiköiltä. Lähtökohtaisesti kuntien on kilpailutettava kaikki merkittävät hankinnat, mutta sidosyksiköiltä tehtävät hankinnat muodostavat poikkeuksen.

Elinkeinoelämän järjestöt katsovat, että Sarastian tapauksessa lakia on rikottu. Järjestöjen mielestä kunnat väärinkäyttävät järjestelmää ostamalla itsensä osakkaiksi yhtiöön vain välttääkseen hankintojen kilpailutuksen.

Järjestöt viittaavat tapaukseen, jossa Vantaan ja Keravan hyvinvointialue tilasi Sarastialta henkilöstöhallinnon järjestelmän ja palveluita ilman kilpailutusta. Hankinta tehtiin toukokuussa 2022, vain neljä kuukautta sen jälkeen, kun hyvinvointialue ryhtyi Sarastian omistajaksi ostamalla yhtiöstä 0,04 prosentin omistusosuuden 6 500 eurolla.

KKV ottaa nyt järjestelyn tutkittavakseen. Sillä on puoli vuotta aikaa tehdä selvityksensä, jonka jälkeen asia etenee mahdollisesti markkinaoikeuteen. Sarastia sanoo noudattavansa lakia.

” Yksityiset yritykset on suljettu pois miljardien eurojen hankinnoista.

Kyseessä on yksittäistä tapausta paljon laajempi ilmiö, uskovat elinkeinoelämän järjestöt. Niiden mukaan Sarastian kaltaisia ”keinotekoisia” järjestelyjä on Suomessa kymmeniä, ja niiden vuoksi yksityiset yritykset on suljettu pois miljardien eurojen hankinnoista.

Leivon mielestä olisi tarpeen selvittää, kuinka laajasta ilmiöstä on kyse. Hän kaipaa myös tutkimusta siitä, miksi kunnat käyttävät suorahankintoja kilpailutuksen sijasta.

”Saako kunta tätä kautta edullisemmin tuotteita, vai kuvitteleeko se vain saavansa?”

Julkisten hankintojen valvonta on yksi KKV:n päätehtävistä. Viraston tehtävä on valvoa, että hankinnoissa toteutuu kansantalouden etu eli että julkinen sektori ostaa mahdollisimman hyvää laatua mahdollisimman halpaan hintaan. Yleensä se tapahtuu parhaiten kilpailluilla markkinoilla.

Julkisten hankintojen tehottomuus tulee Kirsi Leivon mielestä veronmaksajille kalliiksi.

Paha vain, että usein kilpailua on liian vähän. Vuosina 2010–2017 yli puoleen kilpailutuksista tuli enintään kaksi tarjousta ja liki kolmannekseen niitä ei tullut ensinkään, selvisi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) taannoisessa tutkimuksessa. Tutkimusten mukaan kilpailu toimii hyvin, kun tarjouksia tulee neljästä kuuteen, Leivo sanoo.

Kirsi Leivo pitää kilpailun puutetta julkisten hankintojen suurimpana ongelmana.

”Tämä on tosi iso ongelma, sillä se tarkoittaa, että maksamme liikaa hankinnoista.”

Leivosta nyt pitäisi miettiä kahta asiaa: Mistä kaikista tekijöistä johtuu, että kilpailun määrä on vähäinen? Entä mitä voitaisiin tehdä, jotta tarjouksia tulisi enemmän?

Jotkut syyt tunnetaan. Hankintaprosessit ovat raskaita, mikä karkottaa osan yrityksistä. Kilpailutuksiin saatetaan myös sisällyttää niin paljon erilaisia ehtoja, että se karsii yrityksiä pois kilpailusta. Kunnollista dataa ei kuitenkaan ole, Leivo harmittelee.

”On hämmästyttävää, miten hankintojen seuranta on niin kevyttä. Rahan käyttöä pitäisi seurata, ja hankintojen onnistumisesta pitäisi tehdä jälkikäteisarviointia.”

Suomeen pitäisi perustaa keskitetty julkisten hankintojen rekisteri, Leivo ehdottaa.

”Se auttaisi identifioimaan, missä kilpailun määrä on vähäinen ja miksi.”

Kilpailun lisääminen olisi kansantalouden etu, Leivo uskoo. Julkinen sektori ostaa joka vuosi yrityksiltä tavaroita ja palveluita noin 30 miljardilla eurolla, mikä vastaa neljännestä julkisen sektorin menoista. Päälle tulevat noin 15 miljardin euron hankinnat, joissa myyjä on myös julkinen sektori.

”Jos julkisten hankintojen tehokkuutta saataisiin lisättyä vähänkin, se säästäisi valtavan määrän verorahoja.”