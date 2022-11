Hankkeet vahvistavat Enersensen asemaa Baltian markkinoilla.

Päästöttömiä energiaratkaisuja toteuttavan Enersense International Oyj:n virolainen tytäryhtiö Enersense AS on allekirjoittanut kaksi jatkosopimusta sähköverkkojen huollosta Virossa. Sopimusten kokonaisarvo on 10,1 miljoonaa euroa, josta Enersensen osuus on noin 5–6 miljoonaa euroa.

Sopimuksiin kuuluu sähkönjakeluverkkojen ylläpitoa, vianetsintää sekä Viron Pärnun ja Tartu-Jõgevan alueiden aurinkoenergiapuistojen yhdistämistä sähkönjakeluverkkoon.

Sopimuksen mukaiset työt työllistävät yhteensä arviolta 50 henkilöä. Työt alkavat tammikuussa 2023, ja ne toteutetaan yhteistyössä sähköasennuksiin erikoistuneiden virolaisten yhtiöiden Clougruppin ja Terasteenusedin kanssa. Sopimukset päättyvät vuoden 2025 loppuun mennessä.

Sopimukset on solmittu Enefit Connectin kanssa. Se on Eesti Energian tytäryhtiö, joka kehittää ja hallinnoi erilaisia sähköverkkoja, nopeaa internetverkkoa, modernia sähköautojen latausverkkoa ja suurta osaa virolaisesta katuvalaistuksesta. Lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkailleen kehittyneeseen teknologiaan perustuvia energiaratkaisuja.

”Enefit Connect on suuri asiakkaamme Virossa. On merkki onnistumisestamme, kun yhteistyömme saa jatkoa meille strategisesti tärkeässä hankkeessa”, toteaa Enersensen International Operations -segmentin johtaja Margus Veensalu yhtiön tiedotteessa.

Helsingin pörssissä noteeratun Enersensen kotipaikka on Pori.