Verotietojen mukaisen tulokuninkaan mukaan yli 130 miljoonan tulossa oli kyse ”näppäilyvirheestä” – Tällainen on verotietojen mukainen tulokärki

Vuonna 1983 syntynyt Juhapekka Piiroinen sai verotietojen mukaan viime vuonna yli 133 miljoonaa euroa pääomatuloa, mutta hänen mukaansa kyse on näppäilyvirheestä. Ansiokärjessä oli pörssiyhtiö Qt Groupin toimitusjohtaja Juha Varelius.

Verottajan luovuttamien tietojen mukaan Suomen suurituloisin oli viime vuonna Juhapekka Piiroinen. Hän sai verottajan tietojen mukaan ansio- ja pääomatuloa yhteensä 133,7 miljoonaa euroa.

Vuonna 1983 syntyneen Piiroisen tuloista ylivoimaisesti suurin osa oli pääomatuloa. Ansiotuloja hänellä oli noin 46 000 euroa. Piiroinen on Patentti- ja rekisterihallituksen yritysrekisterin mukaan toimitusjohtajana Goofy Unicorn -yhtiössä.

Piironen sanoi kuitenkin Helsingin Sanomille, että tuloissa on kyse näppäilyvirheestä, ja että hän on tekemässä asiasta oikaisua verottajan suuntaan.

Toisena oli verotietojen mukaan peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen 58,7 miljoonan euron verotettavilla tuloilla. Paananen tienasi ansiotuloja 10,8 miljoonaa euroa ja pääomatuloja 47,9 miljoonaa euroa.

Tulokärki päivittyy sitä mukaa kun media keksii etsiä tietoja käsin. Tulokärjestä puuttuu nimiä, sillä Verohallinto on antanut mahdollisuuden tietojen piilottamiseen medialle toimitettavalta suurituloisten listalta.

Suurituloisimpien listan kärkipuolella ovat myös ainakin Reworks-peliyhtiön toimitusjohtajana toiminut Ilkka Teppo ja Supercellillä rikastunut Mikko Kodisoja.

Pelistudio Reworks myytiin viime vuonna israelilaiselle Playtika-yhtiölle. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Playtika osti 80 prosenttia Reworksin osakekannasta 400 miljoonalla dollarilla. Reworks on tunnettu Redecor-pelistään, jossa pelaajat voivat sisustaa koteja.

Reworksin yrityskaupalla ovat rikastuneet myös yhtiön perustajiin kuuluneet Jarno Heikkinen ja Aaro Väänänen. Heikkinen sai viime vuonna pääomatuloa 31,7 miljoonaa euroa ja Väänänen 25,0 miljoonaa euroa. Heikkinen oli suurituloisimpien listalla viides ja Väänänen kymmenes.

Supercellin perustajiin kuuluva Kodisoja toimii nykyisin perustamassaan Fireframe-elokuvastudiossa. Hän oli Suomen tulokuningas vuonna 2020 eli vuosi sitten julkaistuissa verotiedoissa.

Suurituloisimpien listalla ensimmäinen nainen löytyy sijalta 20. Hän on Maria Severina, jonka verotettavat ansio- ja pääomatulot olivat viime vuonna yhteensä 18,2 miljoonaa euroa. Venäläistaustainen Severina on tehnyt uraa muun muassa toimitusjohtajana. Hän on vasta-aineita valmistavan HyTest-yrityksen perustaja.

Ansiokärjessä Qt Groupin toimitusjohtaja

Verottajan luovuttamien tietojen mukaan eniten verotettua ansiotuloa sai viime vuonna pörssiyhtiö Qt Groupin toimitusjohtaja Juha Varelius. Hänen ansiotulonsa olivat 27,2 miljoonaa euroa.

Toisena verottajan tiedoista ilmenevässä ansiotulokärjessä oli Ilkka Paananen 10,8 miljoonan euron ansiotuloilla. Kolmas verottajan listalla oli Marina Ruohonen, jonka ansiotulot olivat 10,1 miljoonaa euroa. Kolmikko on Uudeltamaalta.

Verohallinto julkisti tänä aamuna verovuoden 2021 tuloverotiedot. Niistä selviää, minkä verran Suomessa verotettavia ansio- ja pääomatuloja kukin on ansainnut ja niistä valtiolle veroja maksanut.

Verotiedot eivät kuitenkaan kerro varmuudella, kuinka paljon rahaa kukin on tienannut, koska kaikki tulot ja vähennykset eivät niissä näy.

Verottaja myös toimittaa medioille listoja verotuksen perusteella suurituloisimmista ihmisistä. Tiedot eivät ole täydellisiä, koska omien tietojensa luovuttamista voi vastustaa. Lista tietojensa luovuttamista vastustaneista on kuitenkin julkinen.

Päivitetty 9.11. kello 11.02: Lisätty tieto, että Juhapekka Piirosen mukaan hänen yli 130 miljoonan euron tuloissa oli kyse näppäilyvirheestä.