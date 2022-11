Fed nosti ohjauskorkoaan odotetusti 0,75 prosenttiyksiköllä, keskuspankki vihjasi tahdin saattavan hidastua jatkossa

Tiukan rahapolitiikan jatkaminen on Fedin mukaan välttämätöntä. Toistaiseksi Yhdysvaltain inflaatiota ei ole saatu kuriin.

Washington

Yhdysvaltain keskuspankki Fed päätti keskiviikkona nostaa ohjauskorkoaan 0,75 prosenttiyksiköllä, mikä vastaa ennakko-odotuksia. Kyseessä on jo neljäs perättäinen 0,75 prosenttiyksikön koronnosto ja kaikkiaan kuudes koronnosto tänä vuonna.

Fedin mukaan korkeana laukkaavan inflaation hillitsemiseksi tarvitaan vielä lisää koronnostoja. Keskuspankki kuitenkin signaloi, että nostojen tahti ei välttämättä jatku näin rivakkana. Fed sanoi lausunnossaan, että päättäessään tulevista nostoista se ottaa huomioon, millaisia vaikutuksia tiukkenevalla rahapolitiikalla on ollut talouteen.

Korkohaarukka on tuoreimman noston myötä 3,75–4,0 prosenttia, korkein sitten tammikuun 2008.

Markkinoilla oli odotettu kuumeisesti tietoa siitä, joko Fed on hellittämässä aggressiivisesta korkopolitiikastaan. Osakekurssit ovat viime aikoina lähteneet nousuun, koska Fedin on uskottu piakkoin ainakin hidastavan nostotahtia, jotta se voi tarkkailla koronnostojen vaikutusta hintoihin.

Toistaiseksi koronnostot eivät ole saaneet hintojen nousua taittumaan, vaikka asuntomarkkinoilla tahti on hidastunut huomattavasti lainarahan kallistuttua.

Moni poliitikko vastustanut tiukkaa korkolinjaa

Inflaatio on Yhdysvalloissa korkeimmalla tasollaan sitten 1980-luvun alun, ja siitä on tullut myös yksi ensi viikon kongressivaalien keskeisistä teemoista. Presidentti Joe Bidenin demokraattipuolue saattaa menettää enemmistön kongressissa sekä edustajainhuoneessa että senaatissa. Osa demokraattipoliitikoista on kritisoinut Fedin tiukkaa korkolinjaa, jonka he pelkäävät iskevän työllisyyteen.

Myös Yhdysvaltain ulkopuolella jotkut poliitikot ovat kritisoineet keskuspankkien ajavan talouden taantumaan koronnostoillaan.

Poliitikkojen paineesta huolimatta Fedin johtaja Jerome Powell on tehnyt selväksi, että inflaation saaminen kuriin on keskuspankin ykkösprioriteetti. Fedin sisällä on mediatietojen mukaan alkanut nousta esiin huolta rahapolitiikan ylikiristämisen mahdollisuudesta.

OP arvioi aiemmin keskiviikkona ennakkokommenteissaan, että Fed jatkaisi marraskuun 0,75 prosenttiyksikön kiristämisen jälkeen joulukuussa 0,5 prosenttiyksikön nostolla ja helmikuussa vielä 0,25 prosenttiyksikön nostolla, jolloin ohjauskorko asettuisi 4,5–4,75 prosentin lakitasolle.