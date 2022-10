Kuluvana vuonna yhteensä noin 800 000 sähkön­käyttäjän määräaikainen sopimus päättyy. Se tarkoittaa, että joka kuukausi kymmenet­tuhannet koti­taloudet joutuvat solmimaan uuden sähkösopimuksen.

Suurella osalla kotitalouksista on voimassa ennen kuluvaa vuotta tehty määräaikainen sähkösopimus. Kun se päättyy, sähkönhinta hyvin todennäköisesti nousee.

Kiinteähintaista sähkösopimusta haluavalla kuluttajalla on yhä hyvin vähän vaihtoehtoja, jos vanha sähkösopimus on päättymässä. Sähkömarkkinoiden epävarmuuden takia sähköyhtiöt ovat nihkeitä tarjoamaan uusille asiakaille muita kuin pörssi­sähkö­sopimuksia.

Energiaviraston ylläpitämässä sähkön­hinta­vertailu­palvelussa vain viisi yhtiötä tarjoaa tällä hetkellä uusille asiakkaille kiinteähintaista määräaikaista sopimusta. Sopimukset ovat kestoltaan vuodesta kahteen vuoteen.

Halvimmassa määräaikaisessa tarjouksessa sähköenergian hinta on nyt 28,79 senttiä kilowatti­tunnilta. Hinta on yhä moninkertainen verrattuna esimerkiksi vuodentakaisiin sopimus­tarjouksiin.

Halvin tarjous on kuitenkin huomattavasti edullisempi kuin vielä syyskuun alussa. Silloin Energiaviraston palvelun edullisimman määräaikais­sopimuksen hinta oli yli 35 senttiä kilowattitunnilta. Hinnanpudotus syyskuun alun parhaasta tarjouksesta on siis liki 20 prosenttia.

Toistaiseksi voimassa olevia sähkösopimuksia uusille asiakkaille tarjoaa nyt vain kaksi yhtiötä. Niissä halvinkin sopimustarjous on yli 43 senttiä kilowattitunnilta.

Määräaikaiset sähkösopimukset ovat olleet suomalaiskodeissa ylivoimaisesti yleisin sopimusmuoto. Energiaviraston mukaan kuluvana vuonna yhteensä noin 800 000 sähkönkäyttäjän määräaikainen sopimus päättyy. Se tarkoittaa, että joka kuukausi kymmenet­tuhannet kotitaloudet joutuvat solmimaan uuden sähkö­sopimuksen – ja hinta on hyvin todennäköisesti vanhaa sopimusta kalliimpi.

Monelle se tarkoittaa myös siirtymistä pörssisähköön, jossa sähkön niin sanottu spot-hinta määräytyy tunneittain. Tällöin kotitalouden on seurattava ja ajoitettava kulutusta edullisimmille tunneille nipistääkseen sähkölaskusta. Perusperiaate pörssisähkössä on, että sähkö on kalleimmillaan arkiaamuisin ja -iltaisin.

Lokakuussa pörssisähkön keskimääräinen päivähinta on ollut 14,1 senttiä kilowattitunnilta, kun se syyskuussa oli 26,7 senttiä. Tulevan talven pörssisähkön hintaa voi vain arvailla.

Pörssisähkösopimuksen etuna on, että sen voi katkaista milloin vain lyhyellä irtisanomisajalla. Tällöin kuluttaja voi vaihtaa sopimustyyppiä, jos markkinoille tuleekin taas edullisia kiinteähintaisia sopimuksia.

Alla olevalla laskurilla voit laskea, paljonko nykyisen sähkösopimuksesi päivittäminen uuteen määräaikaiseen sopimukseen voi maksaa. Laskurissa on myös Energiaviraston sähkövertailu­palvelun halvin toistaiseksi voimassa oleva sopimus­tarjous sekä pörssisähkön hintakehitys elokuun alusta alkaen.

Laskurissa ei ole huomioitu sopimusten kuukausimaksuja eikä sähkönsiirtomaksua, joka maksetaan sille yhtiölle, jonka verkon alueella kuluttaja asuu.