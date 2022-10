Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen näkee sähköisen liikenteen markkinassa valtavan kasvumahdollisuuden.

Pori

Porilainen energiateknologian palveluyhtiö Enersense ostaa suomalaisen sähköautojen pika- ja suurteholatausasemia valmistavan Unified Chargers Oy:n. Yrityksellä on palveluja myös sähköistyvän raskaan liikenteen tarpeisiin.

Kauppahinta on 1,2 miljoonaa euroa ja se on tarkoitus maksaa kokonaisuudessaan Enersensen uusilla liikkeeseen laskettavilla osakkeilla. Yritysosto odotetaan toteutuvan marraskuussa.

Unified Chargers on talouslukujen valossa tyypillinen nuori kasvuyritys. Liikevaihto on kasvanut kovaa vauhtia ja samalla tulos on pakkasella.

Tuoreimman tilikauden liikevaihto oli noin 0,4 miljoonaa euroa ja tulos suunnilleen saman verran miinusmerkkinen. Liikevaihto kasvoi 87 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yrityksessä työskenteli tammikuun tilinpäätöksen mukaan viisi henkilöä.

Enersense on tehnyt myös sijoituksen taloyhtiöille, yrityksille ja julkisiin tiloihin latausjärjestelmiä toimittavaan Parkkisähköön. Strategisen kumppanuuden myötä Enersensen omistusosuus Parkkisähkö Oy:stä on 10 prosenttia.

Sekä Unified Chargersin että Parkkisähkön kotipaikka on Espoo.

Samalla Enersense tarkentaa kasvustrategiansa painopisteitä ja nostaa päästöttömän liikenteen maa- ja merituulivoiman sekä aurinkoenergian rinnalle. Taloudelliset tavoitteet yhtiö pitää ennallaan.

Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen sanoo pörssitiedotteessa, että yhtiö haluaa nousta keskeiseksi toimijaksi myös sähköisen liikkumisen liiketoiminnassa.

”Markkina kasvaa jo kovaa vauhtia, mutta samalla koko ala hakee vielä muotoaan ja koemme tärkeäksi olla mukana useissa hankkeissa ja yhteistyössä monen alan toimijan kanssa”, Holopainen sanoo.

Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 239 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa.