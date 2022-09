Tammi-huhtikuun suuria sähkölaskuja voi vähentää kotitalousvähennyksen tapaan verotuksessa.

Hallitus kertoi maanantaina tuista kotitalouksien suuriin sähkölaskuihin. Sähkön arvonlisävero laskee joulu–huhtikuuksi kymmeneen prosenttiin. Pienituloiset voivat hakea Kelasta tukea sähkölaskuihin, jotka ylittävät 400 euroa.

Lue lisää: Näin hallitus tukee korkeista sähkön­hinnoista kärsiviä: vero­vähennystä voisi saada jopa 2 400 euroa

Suuria sähkölaskuja voi vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksen tapaan toimivan sähkövähennyksen avulla.

Kysyimme Veronmaksajien keskusliiton toimitusjohtajalta Teemu Lehtiseltä, miten vähennys toimii ja miten se tehdään.

Lehtinen sanoo, että tuessa on hyvää se, että se on samanlainen kuin käytössä oleva kotitalousvähennys, jota kotitaloudet ovat tottuneet jo käyttämään esimerkiksi remonttien yhteydessä.

Sähkölaskussaan käyttäjä maksaa sekä sähkön kulutuksesta että sähkön siirrosta. Ensi keväänä verotuksessa voi vähentää 60 prosenttia tammi-huhtikuun sähkön kulutuslaskun osuudesta, joka ylittää 2 000 euroa.

Tukea voi saada 2 000–6 000 euron kokoisesta kulutuslaskusta tammi-huhtikuun ajalta.

Vähennys pitää itse hakea

Käytännössä siis vähennystä saa, jos kulutuslasku kuukaudessa on yli 500 euroa veroineen neljän kuukauden ajan. Vähennyksen saa omassa käytössä olevan, vakituisen asunnon sähkölaskusta.

Sähkönsiirtomaksu ei oikeuta vähennykseen.

Esimerkiksi jos sähkölaskun verollinen kulutuslasku neljältä kuukaudelta on 3 000 euroa, vähennykseen oikeuttava määrä on 1 000 euroa, josta vähennys 60 prosenttia on 600 euroa.

Verovähennystä pitää itse hakea verohallinnolta. Sen voi tehdä jo verovuoden aikana, käytännössä kuitenkin vasta toteutuneista kustannuksista. Tuolloin henkilö voi hakea verohallinnosta uuden tuloverokortin loppuvuodelle, jolloin vähennys pienentää loppuvuoden veroprosenttia, koska sähkövähennys vähentää suoraan maksettavan tuloveron määrä.

Jos siis vähennykseen oikeuttava määrä on esimerkiksi 600 euroa, pienenevät verovelvollisen vuosittaiset verot samalla summalla.

Toinen ei syö toista

Kotitalousvähennys ja sähkövähennys eivät vaikuta toisiinsa. Yhteistä on kuitenkin 100 euron omavastuu. Jos henkilö ei ole aiemmin tehnyt kotitalousvähennystä, eikä omavastuu ole täynnä, vähennetään omavastuu sähkövähennyksestä.

Kahden hengen taloudessa vähennyksen voi tehdä vain toinen puoliso tai vähennys voidaan jakaa. Kustannukset voidaan kuitenkin vähentää vain kerran, eli tuhannen euron vähennyksen voi tehdä toinen puoliso yksin tai se voidaan jakaa esimerkiksi puoliksi kummallekin puolisolle.

Tarvittaessa verottaja siirtää vähennystä toiselle puolisolle. Näin voi käydä, jos tulovero on pienempi kuin tehtävä vähennys tai jos vähennyksen suurin sallittu määrä ylittyy. Tällöin 100 euron omavastuu peritään molemmilta.