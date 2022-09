Lisää korotuksia luvassa sekä Yhdysvalloissa että muualla.

Helsinki/New York/Hong Kong

Pörssit ovat avautuneet laskuun tänään myös Euroopassa sen jälkeen kun Yhdysvaltojen keskuspankki Fed eilen synkisti tunnelmia nostamalla ohjauskorkoaan 0,75 prosenttiyksiköllä ja ennakoimalla, että tuntuvia korotuksia tarvitaan jatkossakin.

Helsingissä yleisindeksi oli puolen tunnin kaupankäynnin jälkeen noin 0,3 prosentin laskussa. Fortum jaksoi silti jatkaa vastavirtaan ja oli pian avauksen jälkeen 5,5 prosentin nousussa.

Frankfurtissa yleisindeksi vaipui 1,1 prosentin tahdissa, Pariisi luisui 1,2 prosenttia ja Lontoo 0,7 prosenttia.

Aiemmin Aasiassa nähtiin kurssien laskua laajalla rintamalla, kun markkinat seurasivat Wall Streetin luisua Fedin päätöksen jälkeen.

Nordean aamukatsauksessa ennakoitiin, että päivän aikana on luvassa ohjauskoron nostoja myös Britanniassa, Norjassa ja Sveitsissä. Sveitsi tekikin Nordean ennustuksen mukaisen 0,75 prosenttiyksikön korotuksen.

Japanin keskuspankki sitä vastoin piti ohjauskoron ennallaan -0,1 prosentissa tämän päivän kokouksessaan. Ruotsissa keskuspankki teki prosenttiyksikön korotuksen jo tiistaina.

Wall Streetillä teollisuusindeksi Dow Jones oli edellisiltana päättynyt 1,7 prosenttia miinukselle, kuten myös laaja-alainen S&P 500. Teknologiapainotteinen Nasdaq oli 1,8 prosentin laskussa pörssin sulkeutuessa.

Inflaatio on saatava alas

Fedin pääjohtaja Jerome Powell vakuutti koronnoston jälkeen, että keskuspankki on sitoutunut nostamaan korkoja ja pitämään ne korkealla siihen asti, kunnes inflaatio laskee. Powell tiedostaa, että inflaation laskeminen edellyttää hitaamman kasvun aikaa ja korkeampaa työttömyyttä. Hänen mukaansa inflaatio on saatava alas.

”Toivoisin, että olisi kivuton tapa tehdä se, mutta sellaista ei ole”, Powell sanoi.

Powell sanoi lisäksi, että jatkuva korkea inflaatio olisi vielä tuskallisempaa ja erityisesti niille, jotka kestävät sitä vähiten.

Pääjohtajan kommentit tulkittiin merkkinä siitä, että luvassa on uusi 75 korkopisteen eli 0,75 prosenttiyksikön korotus marraskuussa.

Fed on nostanut nyt kolmesti peräkkäin korkoa 0,75 prosenttiyksiköllä ja yhteensä se on nostanut korkoa viidesti kuluvan vuoden aikana. Korkohaarukka on nyt 3,00–3,25 prosenttia ja se on korkeimmillaan vuoden 2008 tammikuun jälkeen. Wall Streetin pörssikurssien ohella koronnosto näkyi dollarin kurssissa, joka nousi euroon nähden korkeimmalle tasolle lähes 20 vuoteen. Edellisen kerran dollari on ollut yhtä vahva lokakuussa 2002.

OP odottaa lisää koronnostoja ja taantumaa Yhdysvalloissa

OP:n seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen arvioi, että Fediltä on luvassa vielä reippaita lisätoimia.

”Kokouksen ehdottomasti tärkeintä antia oli korkoindikaatioiden merkittävä nosto, jolla keskuspankki viitoitti koronnostohalukkuuden vahvistumista. Jäsenet näkevät ohjauskoron kohoavan vuoden loppuun mennessä 4,4 prosenttiin (aikaisemmin 3,4 prosenttia) eli 125 korkopisteellä seuraavassa kahdessa kokouksessa”, Hännikäinen kirjoitti kommentissaan.

Ero aiempaan on sata korkopistettä, eli prosenttiyksikkö. OP:ssa odotetaan nyt, että Fediltä on luvassa 75 korkopisteen nosto marraskuussa ja joulukuussa 50 pistettä.

Hännikäinen huomautti, että Fed on nyt päivittänyt talouskuvaansa yhä synkemmäksi.

”Keskuspankki odottaa liittovaltion kasvun hyytyvän tänä vuonna lähes totaalisesti (0,2 prosenttia), mutta kasvu ollaan valmiita uhraamaan inflaation hidastamiseksi. Powell heitti pitkälti pyyhkeen kehään talouden pehmeän laskun osalta ja pohjusti markkinoita taantuman lähestymiseen”, Hännikäinen summasi.

Korkopäätös näkyi myös öljyn hinnassa, joka oli vahvistunut presidentti Vladimir Putinin julistettua Venäjälle osittaisen liikekannallepanon. Fedin koronnosto painoi öljyn hintaa taas alas, kun markkinoilla ennakoitiin maailmantalouden vauhdin hiipuvan korkeiden korkojen seurauksena.