Fortum vahvistaa, että neuvottelut ovat loppusuoralla. Helsingin Sanomien tietojen mukaan yhtiö kertoo neuvottelutuloksesta keskiviikkoaamuna.

Suomen valtion enemmistöomistuksessa oleva energiayhtiö aikoo Helsingin Sanomien tietojen mukaan kertoa Uniperia koskevasta neuvottelutuloksesta keskiviikkoaamuna ennen Helsingin pörssin avautumista. Kaupankäynti Helsingin pörssissä aukeaa aamukymmeneltä.

Lehden hallituslähteen mukaan sopu asiasta on ollut käytännössä olemassa jo viikonloppuna, mutta sen julkaisu on viivästynyt Saksan takia. Lähde painottaa, että vielä on mahdollista, että aikatauluun tulee viime hetken muutoksia.

Uniperia koskeva keskustelu räjähti tiistaina, kun uutistoimisto Bloomberg kertoi nimettömiin lähteiden nojautuen, että neuvottelut Uniperin kansallistamiseksi ovat lähes valmiit. Uutisen mukaan Saksa kansallistaisi Uniperin.

Myöhemmin uutistoimisto Reuters kertoi omiin lähteisiinsä nojaten, että Saksa päättää Uniperin kansallistamisesta keskiviikkona. Myös saksalaisen Handelsblattin toimittaja Martin Greive kertoo asiasta Twitterissä ja toteaa pelastuspaketin voivan olla Saksan historian suurin.

Bloombergin mukaan Saksa on pääomittamassa Uniperia kahdeksalla miljardilla eurolla osana pelastuspakettia. Bloombergin mukaan näitä rahoja käytettäisiin Uniperin velkojen maksuun Fortumille. Kokonaisuudessaan Saksan pelastuspaketti olisi Bloombergin mukaan reilusti yli 20 miljardia euroa.

Pelastuspaketin myötä Saksa ostaisi Fortumin omistusosuuden Uniperista.

Fortumin pääomistajan eli Suomen valtion tärkeä vaatimus Uniper-neuvottelujen suhteen on ollut juurikin se, että Fortum saa takaisin Uniperille maksamansa kahdeksan miljardin rahoituksen.

Fortum vahvisti kello 17.20 lähettämässään tiedotteessa, että neuvottelut ovat loppusuoralla. Yhtiön mukaan sopimusneuvotteluissa käsitellään Fortumin omistamien Uniper-osakkeiden myyntiä Saksan valtiolle ja Fortumin Uniperille myöntämän rahoituksen palauttamista Fortumille sekä Saksan valtion suunnittelemaa Uniperin pääomankorotusta.

Lopullista sopimusta ei yhtiön mukaan vielä ole. Fortum tiedottaa, kun sopimus on viimeistelty ja allekirjoitettu.

Uutiset aiheuttivat voimakkaan pörssireaktion, jonka seurauksena kaupankäynti Fortumin osakkeella keskeytettiin.

Fortumin tiistaina lähettämän tiedotteen perusteella yhtiö olisi saavuttamassa neuvotteluissa minimitavoitteensa. Esimerkiksi Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) on korostanut viime päivinä, miten tärkeää Fortumin olisi saada Uniperilta takaisin sille myöntämät lainat ja takaukset.

Fortum antoi tammikuussa tytäryhtiölleen Uniperille yhteensä kahdeksan miljardin euron lainat ja takaukset.

Fortum ja Saksan valtio pääsivät heinäkuussa alustavaan sopuun Uniperin pelastamiseksi. Tuolloin osapuolet sopivat, että Saksan valtio nousisi Uniperin vähemmistöomistajaksi ja tarjoaisi yhtiölle noin 15 miljardin euron lainarahoitusta.

Uniperin tilanne on heikentynyt entisestään heinäkuun pelastuspaketin jälkeen, minkä seurauksena Saksa on nyt ottamassa haltuunsa koko Uniperin.

Bloomberg kertoi viime keskiviikkona myös nimettömiin lähteisiinsä vedoten, että Saksan valtio suunnittelee kasvattavansa omistusosuuttaan energiayhtiö Uniperissa yli 50 prosentin tai peräti kansallistavansa koko Uniperin. Myös Fortum tiedotti viime viikolla, että se käy neuvotteluja Saksan kanssa uudesta paketista Uniperin pelastamiseksi. Sen jälkeen neuvotteluista on tihkunut päivittäin lisää tietoja.

FORTUMIN saksalainen tytäryhtiö Uniper ajautui ongelmiin kesällä, kun Venäjä ensin vähensi ja myöhemmin lopetti kokonaan maakaasun tuonnin Saksaan. Tällä hetkellä Uniper joutuu ostamaan kallista kaasua markkinoilta samalla kun se on kiinni vanhoissa, matalahintaisissa sopimuksissa asiakkailleen.

Uniper tekee tappioita yli 100 miljoonan euron päivävauhtia. Yhtiö kirjasi tammi-kesäkuulta 13,6 miljardin euron liiketappion.

Uniperia ei voi kuitenkaan päästää konkurssiin. Yhtiö on tärkeässä roolissa Saksan energiahuollon kannalta. Lisäksi Uniperilla on kymmenien miljardien eurojen arvoinen johdannaissalkku, mikä tekee siitä kriittisen osapuolen myös finanssimarkkinoilla.

Fortum on omistanut Uniperista noin 80 prosenttia, mutta kesällä Saksan kanssa tehdyssä pelastuspaketissa sovittiin, että omistusosuus kutistuu 56 prosenttiin. Tiistaina saatujen tietojen perusteella näyttää todennäköiseltä, että koko Uniperin omistus siirtyy pelastuspaketin myötä Saksan valtiolle.

Fortumin suurin omistaja on Suomen valtio.

Aiemmin tiistaina Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) kertoi, että neuvotteluita Fortumin omistaman saksalaisen energiayhtiön Uniperin kohtalosta käydään yhtiöiden ja Saksan hallituksen edustuksen kesken. Suomen valtio ei Tuppuraisen mukaan ole neuvotteluosapuoli.

”Pidämme tärkeänä, että Fortum saa takaisin Uniperille maksamansa kahdeksan miljardin rahoituksen ja ylipäänsä, että suomalaisille veronmaksajille ei tämän kriisin ratkaisusta koidu mitään aiheettomia kustannuksia”, Tuppurainen sanoi valtion tavoitteiksi.

Muita tavoitteita oli turvata Fortumin toimintakyky ja kyky investoida sekä huolehtia osaltaan sähkön huoltovarmuudesta.

”Emme tietenkään hyväksy kansallistamista ilman kompensaatiota. Korvaus tästä tulee saada”, Tuppurainen sanoi.