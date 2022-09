Pörssisähkön hinta kääntyy säiden kylmetessä väistämättä taas nousuun, sanoo Fingridin toimitusjohtaja. Päivitetyllä laskurilla voit tarkastella, paljonko nykyisen sähkösopimuksesi päivittäminen uuteen sopimukseen voi maksaa.

Kiinteähintaista sähkösopimusta haluavalla kuluttajalla on edelleen todella vähän vaihtoehtoja, jos oma sopimus on päättymässä eikä sähköyhtiön päivitetty tarjous miellytä. Tällä hetkellä vain neljä yhtiötä tarjoaa uusille asiakkaille kiinteään hintaan sidottuja määräaikaisia sopimuksia, selviää Energiaviraston ylläpitämästä sähkön hintavertailusta.

Halvimman määräaikaisen sopimuksen hinta on nyt hieman edullisempi kuin pari viikkoa sitten. Silloin halvin kaksivuotinen sopimustarjous oli 35,6 senttiä kilowattitunnilta. Nyt halvin hinta on 32,4 senttiä kilowattitunnilta, eli 9 prosenttia vähemmän.

Hinta on yhä moninkertainen vuoden takaisiin sopimuksiin verrattuna. Silloin määräaikaisen sopimuksen saattoi saada vielä alle kuuden sentin kilowattituntihintaan.

Halvin toistaiseksi voimassa oleva sopimustarjous maksaa nyt 31,7 senttiä kilowattitunnilta.Toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia tarjoaa uusille asiakkaille enää kaksi yhtiötä. Niissä sähköyhtiö voi päivittää hintaa tiheimmillään kuukauden välein.

Valtaosa sähköyhtiöistä tarjoaa uusille asiakkaille tällä hetkellä ainoastaan sopimuksia, jotka perustuvat tunneittain määrittyvään sähkön pörssihintaan.

Pörssisähkön hinta on laskenut ainakin toistaiseksi elokuun hurjista hinnoista. Elokuussa pörssisähkön päiväkeskiarvo huiteli arvonlisävero mukaan laskettuna yli 32 sentissä kilowattitunnilta, kun syyskuun aikana se on ollut noin 25 senttiä senttiä. Viimeisen viikon aikana päiväkeskiarvo on ollut verrattain jopa maltillinen, 12,9 senttiä kilowattitunnilta.

Alhaisempi pörssihinta johtuu siitä, että Suomi pystyy tällä hetkellä tuottamaan erityisesti tuuli- ja ydinvoimalla aiempaa enemmän sähköä. Hintatilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti.

”Hyviä merkkejä tulevaisuuteen, mutta vielä ei voi huokaista helpotuksesta”, kiteyttää Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

”Talvea kohden ollaan yhä Euroopan tilanteessa kiinni, ja se jossittelu riippuu säätilasta. Kun säät kylmenevät, hinnat nousevat. Toivotaan siis lauhaa ja tuulista talvea – sekä Norjaan ja Ruotsiin vesisadetta”, Ruusunen viittaa Pohjoismaissa tuotettavaan vesivoimaan.

Alla olevalla laskurilla voit laskea, paljonko nykyisen sähkösopimuksesi päivittäminen uuteen määräaikaiseen sopimukseen voi maksaa. Vertailun vuoksi laskurissa on mukana myös Energiaviraston sähkövertailu­palvelun halvin toistaiseksi voimassa oleva sopimus­tarjous sekä grafiikka sähkön pörssihinnan kehittymisestä.

Laskurissa ei ole huomioitu sopimusten kuukausimaksuja eikä sähkönsiirtomaksua, joka maksetaan sille yhtiölle, jonka verkon alueella kuluttaja asuu.

Laskurissa voit tehdä vertailua sekä esimerkkiasunnoilla että todellisen sähkön vuosikulutuksen mukaan.