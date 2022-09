Gasum ja Pöytyän Maanparannus mukaan Biolanin kierrätysravinneyhtiöön – Kehittää biokaasulaitosten ja teollisuuden sivuvirroista tuotteita maataloudelle ja teollisuudelle

kehittämällä biokaasulaitosten ja teollisuuden sivuvirroista ravinteita, lannoitteita, lisäaineita ja maanparannusaineita maatalouden ja teollisuuden tarpeisiin.

Eura

Biolanin viime vuonna perustama kierrätysravinteisiin keskittyvä Kiertoravinne Oy kasvoi elokuun alussa, kun Gasum, Pöytyän Maanparannus ja Biolanin tytäryhtiö Novarbo tulivat sen osakkaiksi.

Yhteisyritys jatkaa Gasumin ravinteiden parissa tekemää työtä kehittämällä biokaasulaitosten ja teollisuuden sivuvirroista ravinteita, lannoitteita, lisäaineita ja maanparannusaineita maatalouden ja teollisuuden tarpeisiin.

”Suomessa ei vielä ole kovin montaa kierrätysravinteiden parissa toimivaa yritystä. Yhdistämällä Gasumin, Biolanin ja Pöytyän Maanparannuksen osaamisen voimme muodostaa maataloutta ja teollisuutta valtakunnallisesti palvelevan paketin, joka pystyy vastaamaan suuren mittakaavan kysyntään”, Gasumin biokaasutuotannon johtaja Ari Suomilammi sanoo tiedotteessa.

Kiertoravinne välittää ensimmäisen toimintavuoden aikana Gasumin biokaasulaitoksilta noin 250 000 tonnia mädätysjäännöstä ja kierrätysravinteita. Se on noin puolet Gasumin Suomen kokonaistuotannosta. Tarkoituksena on, että toinenkin puolikas tuotannosta siirtyy Kiertoravinteen käyttöön noin vuoden siirtymäajan jälkeen.

”Biolan on koko historiansa ajan käyttänyt kierrätysraaka-aineita, ja Kiertoravinne Oy:n perustaminen on sille luonnollista jatkumoa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on heikentänyt peltolannoitteiden saatavuutta, ja haluamme yhdessä Kiertoravinne Oy:n osakkaiden kanssa olla parantamassa huoltovarmuutta ja lisäämässä kotimaista kiertotaloutta”, Biolanin toimitusjohtaja Teppo Rantanen sanoo tiedotteessa.

Kiertoravinne Oy:n tuotepäällikkönä aloittaa lokakuussa Kaisa Vuorinen, joka on työskennellyt aiemmin Gasumilla kierrätysravinteiden parissa. Yrityksen hallituksessa on edustus sen jokaisesta omistajayhtiöstä.