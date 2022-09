Järventausta kollegoineen on saanut opettaa aihetta yhdelle sun toiselle kuluneen vuoden aikana. Sähkö on vähän kuin terveys siinä mielessä, että siitä kiinnostutaan vasta kun tulee ongelmia, hän vertaa. Hyvä puoli tässä kaikessa onkin Järventaustan mukaan se, että hintojen noustessa on nähty se, kuinka merkittävää sähkö meille on.