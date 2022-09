Energiayhtiöt valmistautuvat ankaraan talveen ja turvautuvat valtioiden tukeen selvitäkseen laskuistaan.

Vauraana maana tunnettu Sveitsi on hyödyntänyt venäläistä kaasua ja myös ranskalaista ydinvoimaa erityisesti talvella. Ensi talvena tuontienergia voi olla kortilla.

Suomessa energiayhtiöille on tulossa kymmenen miljardin euron hätärahoituspaketti. Tämän päälle Fortum kertoi sopineensa valtion kanssa 2,35 miljardin euron lainasta.

Suomi ei ole yksin avaamassa kukkaroaan energiayhtiöille, jotka kärsivät Venäjän aloittaman sodan käynnistämästä energiamarkkinoiden myllerryksestä. Viikonloppuna Ruotsi ilmoitti satojen miljardien kruunujen hätärahoituksesta energiayhtiöille niiden maksukyvyn turvaamiseksi ja estääkseen rahoitusmarkkinoiden kriisin.

Saksa varasi jo aiemmin miljardien eurojen edestä lainarahaa vaikeuksissa oleville energiayhtiöille. Elokuun lopussa Fortumin saksalainen tytäryhtiö Uniper pyysi neljän miljardin euron lisätukea Saksan valtion KfW-pankilta kulutettuaan loppuun heinäkuussa saamansa yhdeksän miljardin euron valmiusluoton.

Energiayhtiöiden laajat rahoitusvaikeudet ovat tulleet miljardipakettien myötä näkyviksi myös useissa muissa Euroopan maissa.

Sveitsiläinen energiakonserni Axpo kertoi tiistaina saaneensa Sveitsin hallitukselta neljän miljardin Sveitsin frangin eli noin 4,1 miljardin euron luottolimiitin.

Axpon mukaan lainaa ei ole vielä nostettu, vaan sen tarkoitus on turvata yhtiön toiminta jos tilanne energiamarkkinoilla kiristyy entisestään.

Taustalla on Sveitsin kokoama, vielä käsittelyssä oleva 10 miljardin Sveitsin frangin energiahätäpaketti, joka otettiin nyt käyttöön Axpon auttamiseksi. Muita merkittäviä energiatoimijoita maassa ovat Alpiq ja BKW.

Sveitsin hallitus katsoo, että pahimmassa tapauksessa Axpon rahoitusvaikeudet voisivat vaarantaa koko maan energiahuollon. Axpo on suurin uusiutuvan energian tuottaja Sveitsissä, jossa erityisesti vesivoima on merkittävä energianlähde.

Britanniassa energiayhtiö Centrica taas on hakemassa useiden miljardien puntien edestä lisää lainaa pankeista, kertoi The Financial Times (FT) tiistaina. Centrica pyrkii velalla turvaamaan maksukykynsä, kun vakuusvaatimukset paisuvat.

FT:n lähteiden mukaan rahoitusta haetaan ennakoivasti siltä varalta, että tilanne kärjistyy. Centrica on Britannian suurin kaasun ja sähkön toimittaja kotitalouksille.

Britannian energiateollisuuden etujärjestö on vaatinut hallitukselta tukea energiayhtiöille ja sanonut, että yhtiöt ovat hyvin huolissaan tulevan talven rahoitustilanteestaan.

Eurooppalaiset energiayhtiöt voivat tarvita jopa 1 500 miljardin euron vakuudet, jotta energian johdannaismarkkinat eivät seisahdu. Näin arvioi norjalaisen energiayhtiön Equinorin varatoimitusjohtaja Helge Haugane uutistoimisto Bloombergin haastattelussa. Haugane kuvaa arviota varovaiseksi.

Vakuuksia tarvitaan turvaamaan, että jos yhtiöt eivät kykene toimittamaan lupaamiaan määriä, voi asiakas hankkia ostamansa sähkön tai kaasun vapailta markkinoilta senhetkiseen hintaan.