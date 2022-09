Fortumin saama 2,35 miljardin euron laina ei ole osa sunnuntaina julkistettua energiayhtiöiden 10 miljardin euron tukipakettia.

Energiayhtiö Fortum kertoo sopineensa Suomen valtion kanssa 2,35 miljardin euron lainasta, jonka on tarkoitus turvata yhtiön välitön maksukyky tilanteessa, jossa paisuvat vakuusvaatimukset sitovat miljardeja euroja yhtiön pääomia.

Fortum ei kuitenkaan saa lainaa energiayhtiöiden 10 miljardin euron euron hätärahoituspaketista, jonka hallitus julkisti sunnuntaina, vaan rahoitus järjestetään sen ulkopuolelta. Lainan myöntää yllättäen Suomen valtion sijoitusyhtiö Solidium.

Kyseessä on poikkeuksellinen järjestely, sillä Solidiumin tehtävänä on toimia valtionomisteisten yhtiöiden pitkäaikaisena omistajana.

”Valittu menettelytapa – Solidiumin myöntämä laina Fortumille – on poikkeuksellinen ja siksi myös sen toteuttamistapa on poikkeuksellinen. Lainoituksen suunnittelu ja riskiarviointi on tehty valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolla ja lainapäätös on tehty osakkeenomistajan päätöksenä”, sanoo Solidiumin toimitusjohtaja Reima Rytsölä tiedotteessa.

"Tällä aikataululla valtiolla ei ollut muuta välinettä tähän", Rytsölä sanoo.

Järjestely tapahtuu siten, että Solidium ottaa itse pankkilainaa ja lainaa sen Fortumille.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoo olevansa tyytyväinen, että laina valtiolta järjestyi. Hänen mukaansa rahoitus antaa markkinaosapuolille varmuuden siitä, että Fortum selviää velvoitteistaan.

”Tällä luodaan edellytykset sille, että pystymme huolehtimaan toimitusvarmuudesta”, Rauramo sanoo.

Hän ei ota kantaa siihen, miksi järjestely tehtiin Solidiumin kautta eikä normaalilla menettelyllä, osana energia-alan yhteistä tukipakettia. Tämä on Rauramon mukaan valtion päätös.

Fortumilla erääntyi tiistaina miljardin euron laina. Vaikuttiko tämä järjestelyn aikatauluun?

”Se on osa kokonaisuutta”, Rauramo sanoo.

Solidiumin myöntämää lainaa ei kuitenkaan käytetty erääntyvän lainan maksamiseen.

Rauramo kertoo, että yhtiö selviää toistaiseksi vakuusmaksuista omin voimin, mutta valtion ”lainalupaus” on sille tärkeä selkänoja, mikäli johdannaisten hinnat ja sen seurauksena vakuusvaatimukset lähtevät jälleen voimakkaaseen nousuun.

Maanantaina markkinoiden sulkeutuessa Fortumin vakuusvaateet Nasdaqin johdannaispörssissä olivat noin 3,5 miljardia euroa. Korkeimmillaan ne olivat noin viidessä miljardissa eurossa 26. elokuuta.

Rauramo kertoo yhtiön tarvitsevan valtion apua, sillä sen on ollut vaikea järjestää pankista tai pääomamarkkinoilta rahoitusta riittävän paljon ja riittävän nopeasti vakuusvaatimusten kattamiseksi.

”Me olemme tehneet rahoitusjärjestelyitä koko ajan, mutta rahoituksen skaala on sellainen, että tarvitsemme isoja työkaluja, jos tilanne lähtee eskaloitumaan kuten kävi puolitoista viikkoa sitten.”

Tuolloin sähkön ensi vuoden toimituksen hinta sähköpörssissä nousi kolmessa päivässä 80 euroa.

”Jos tämä tilanne olisi jatkunut useita päiviä, se varmasti olisi aiheuttanut ongelmia markkinoilla”, Rauramo sanoo.

Fortumin osake lähti rajuun nousuun rahoitusjärjestelyn julkistamisen jälkeen. Osake liikkui lähes kahdeksan prosentin nousussa Helsingin pörssissä kello 11.20 aikaan.

Valtion järjestämän lainan laina-aika on yksi vuosi. Lainaa ei voi käyttää Fortumin saksalaisen tytäryhtiön Uniperin vakuusvaatimusten kattamiseen.

Fortum kertoo, että järjestelystä sovitaan nyt valtioneuvoston aikataulun ja ehtojen puitteissa, mutta lainan nostaminen on yhtiölle viimesijaisin vaihtoehto.

Ensimmäinen erä lainasta on vähintään 350 miljoonaa euroa. Ensimmäinen erä on nostettava viimeistään 30. syyskuuta ja viimeinen erä 31. maaliskuuta.

Lainan ehdot ovat pitkälti samanlaiset kuin lainoille, jotka myönnetään osana 10 miljardin euron hätälainapakettia.

Lainalle maksettava marginaali on 10 prosenttia ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta ja 12 prosenttia seuraavilta kuudelta kuukaudelta. Laina on sidottu kuuden kuukauden euriboriin.

Järjestelyyn sisältyy järjestelypalkkio ja luotonvarausprovisio, jolloin todellinen vuosikorko koko lainasummalle ja koko laina-ajan olisi 14,2 prosenttia, Fortum kertoo.

Lainan nostamisen ehtona on suunnattu, maksuton osakeanti, joka oikeuttaa Solidiumin merkitsemään enintään 8,97 miljoonaa Fortumin uutta osaketta. Niiden määrä vastaa prosenttia Fortumin osakkeista.

Rauramo, muu yhtiön johtoryhmä sekä hallitus joutuvat luopumaan tämän ja ensi vuoden tuloksen perusteella määräytyvistä tulospalkkioista.

Yksi ero ehdoissa kuitenkin on: Fortumin ei ole pakko luopua osingonmaksusta tältä vuodelta. Fortumin hallitus tekee päätöksen tämän vuoden tuloksen pohjalta jaettavasta osingosta alkuvuodesta.