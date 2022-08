Sopimuksen kesto on vähintään neljä vuotta.

Helenillä on pääkaupunkiseudulla runsaasti energiainfraa. Kuvassa Salmisaaren kaukolämpövoimalaitos.

Porilainen energia-alan palveluyhtiö Enersense International ja helsinkiläinen energiayhtiö Helen ovat sopineet laajasta laitosten ja verkkojen käyttö- ja kunnossapitotehtävien yhteistyöstä.

Helen ostaa Enersenseltä jatkossa käyttö- ja kunnossapitopalveluita muun muassa neljän voimalaitoksen, 15 lämpökeskuksen, kuuden jäähdytys- ja lämpöpumppulaitoksen, yli 1500 kilometrin kaukolämpö- ja jäähdytysverkkojen sekä noin 60 kilometrin energiatunneleiden tarpeisiin pääkaupunkiseudulla.

Sopimuksen kesto on vähintään neljä vuotta, minkä jälkeen yhteistyötä on mahdollista jatkaa vielä kahdella kaksivuotisella optiolla. Hankinnan enimmäismäärä optioineen sopimuskaudella on 200 miljoonaa euroa.

Yhteistyösopimuksella ei ole vaikutusta Enersensen vuoden 2022 ohjeistukseen, mutta se vahvistaa pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Palvelusopimuksen yhteydessä on myös sovittu, että käyttö- ja kunnossapitotehtävissä Helenillä työskennelleistä ihmisistä enintään 260 siirtyy liikkeen luovutuksella Enersensen palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

”Laajan yhteistyösopimuksen myötä saamme lisää osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä, mikä vahvistaa ja laajentaa osaamistamme ja palvelutarjontaamme entisestään”, Enersensen liiketoimintajohtaja Jaakko Leivo sanoo yhtiön tiedotteessa.

Enersense on tuottanut käyttö- ja kunnossapitopalveluita teollisuussektorille jo yli 20 vuoden ajan useille suurille suomalaisyrityksille.

Sopimuksen on määrä astua voimaan 1. marraskuuta 2022 ja se tarvitsee Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.