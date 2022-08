Wide ContentPlaceholder

Risto Rantasella on tietty taktiikka tinkimiseen, mutta hän ymmärtää hyvin, että yrittäjän on jäätävä voitolle. Rantanen kuvattiin Tampereen Tammelantorilla.

Talous | Säästäminen

Tingi ja säästä

Tinkiminen on kuin peliä tai näytelmää, jossa ei ole sijaa häpeilylle. ”Jos et yhtään pyydä, et silloin myöskään saa”, sanoo Risto Rantanen, tottunut tinkijä. Lukijat antavat tässä jutussa parhaat tinkausvinkkinsä.

”Mikäs on se viimeinen hinta?” Risto Rantanen tietää, että monissa kaupoissa Suomessakin on neuvoteltavissa ilmoitettua hintaa matalampi ”viimeinen hinta”. Se pitää vain ymmärtää kysyä – sitä on tinkiminen yksinkertaisimmillaan. ”Jos sinä et yhtään pyydä, niin et silloin myöskään saa”, Rantanen linjaa.