Toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubachin mukaan Uniperin merkittävä rooli Saksan kaasutoimitusten vakauttamisessa on johtanut miljardien eurojen tappioihin.

Helsinki

Fortumin saksalaisen tytäryhtiön Uniperin alkuvuoden nettotulos jäi yli 12 miljardia euroa tappiolle. Yhtiön vertailukelpoinen liiketappio oli alkuvuonna lähes 360 miljoonaa euroa.

Uniperin mukaan yli puolet 12 miljardin IFRS-tappiosta liittyy odotettuihin tuleviin kaasurajoitusten vaikutuksiin.

Yhtiön toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubach korostaa tiedotteessa, että Uniperilla on kuukausien ajan ollut merkittävä rooli Saksan kaasutoimitusten vakauttamisessa, mikä on johtanut miljardien eurojen tappioihin. Taustalla on Venäjän kaasutoimitusten jyrkkä vähentyminen.

Vakauttamispaketista odotetaan helpotusta

Venäläisen kaasun puuttuessa Uniper on joutunut myymään muualta kalliilla hankkimaansa kaasua suurella tappiolla.

Heinäkuussa Fortum solmi Saksan valtion kanssa vakauttamispaketin, jonka myötä Saksan valtio hankkii Uniperista 30 prosentin osuuden ja Fortumin osuus yrityksessä laskee 56 prosenttiin. Osana pakettia Saksan valtio on sitoutunut tukemaan yhtiötä miljardien suuruisella rahoituksella. Lisäksi Uniper on saamassa luvan siirtää 90 prosenttia kaasun ostohinnasta asiakkaidensa maksettavaksi viimeistään lokakuun alussa.

Toimitusjohtaja Maubach sanoi tiedotteessa, että paketin avulla estetään ketjureaktio, joka olisi saanut aikaan vielä enemmän vahinkoa.

”Meidän tärkein prioriteettimme nyt on panna vakauttamispaketti nopeasti täytäntöön.”