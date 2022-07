Main ContentPlaceholder

Talous | Energia

Valmisteilla oleva lakimuutos tuo rajoituksia sähkö­sopimusten tekemiseen – Näin muutos vaikuttaa toteutuessaan kuluttajiin

Jatkossa uuden määräaikaisen sähkösopimuksen tekeminen on mahdollista aikaisintaan vasta, kun voimassaolevaa sopimusta on jäljellä enintään kolme kuukautta. Asiantuntijan mukaan muutoksessa on hyviä ja huonoja puolia.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtajan Jussi Laitisen mukaan sähköyhtiöt saattavat tehdä tappiota pitkän ajan päähän tehdyillä määräaikaisilla sähkösopimuksilla, jos hinnat nousevat. Tampereen Sähkölaitoksen Lielahden voimalaitos kuvattiin 13. toukokuuta.