Ulkomaan pakettimatkat on myyty hyvissä ajoin ennakkoon, ja siksi halpoja äkkilähtöjä ei ole tarjolla kovin paljon. Tjäreborgin maajohtajan Jessica Virtasen mukaan tilanne on matkanjärjestäjän kannalta hyvä, mutta ostajan kannalta huono.

Rodoksen vanhassakaupungissa riittää ravintoloita. Rodos on yksi suomalaismatkailijoiden suosikkikohteista. Kuva on otettu toukokuussa.

Eteläisen Euroopan korkeat lämpötilat eivät ole tuntuneet matkatoimistoissa. Matkoja ei ole peruttu kuumuuden vuoksi.

Näin sanotaan Aurinkomatkoilta, TUI Finlandista, Tjäreborgilta ja Apollomatkoilta ja Detourilta.

”Kyselyjä ei ole tullut kuin ehkä yksittäisiä”, sanoo Apollomatkojen markkinointipäällikkö Satu Kontulainen.

Myös TUI Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen ja Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen sanovat, että kyselyjä tai peruutuksia ei ole tullut.

Aurinkomatkat ja Detour vastasivat kysymyksiin sähköpostitse.

Äkkilähdöt tiukassa

Äkkilähtöjä on tarjolla vähemmän kuin aiempina vuosina, eikä niitä juuri saa muutamalla satasella.

”Äkkilähtöjä löytyy, mutta ei entiseen tapaan”, sanoo TUI:n Aaltonen. ”Kun kysyntää on paljon ja paikkoja vähän, äkkilähtöjen hinnat nousevat.”

”Tilanne on meidän kannaltamme hyvä, mutta ostajan kannalta huono”, sanoo Tjäreborgin Virtanen. Äkkilähtöjä ei ole paljon myynnissä, koska kauppa on käynyt ennakkoon hyvin.

Lisäksi kapasiteetit ovat pienempiä kuin ennen koronan alkua vuonna 2020. Apollomatkojen Kontulainen sanoo, että tänä vuonna kysyntää on ollut paljon ja siksi äkkilähtöjä on tarjolla vähän. Myymättä jääneet matkat ovat usein keskitasoa paremmissa hotelleissa, ja se näkyy hinnassa.

Aurinkomatkat kertoo sähköpostitse, että kysyntä on ollut suurta ja tällä on suora vaikutus hintatasoon. Matkat on myyty loppuun hyvissä ajoin eli äkkilähtötarjouksia ei ole ollut aiempien vuosien tapaan.

Epävakainen sää Suomessa vauhdittaa uusia varauksia.

Ulkomaan vapaa-ajanmatkoja tehtiin yhteensä keväällä 1,2 miljoonaa. Tilastokeskuksen luvussa ovat mukana yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat, risteilyt ja päivämatkat.

Suurimmat Matkapakettien myynti 2021 Matkanjärjestäjien osuus kokonaismatkustajamäärästä: Aurinkomatkat: 40,3 prosenttia Tjäreborg: 18,2 prosenttia TUI Finland: 15,4 prosenttia Apollomatkat: 9,9 prosenttia Detur Finland: 6,1 prosenttia Lähde: SMAL. Tilastossa on lentäen tehdyt matkapaketit.

Suosikit ennallaan

Tutut kohteet kiinnostavat matkailijoita. Rodos, Kreeta, Turkki ja Kroatia ovat kesämatkailun suosikkeja matkatoimistojen myyntilistalla.

Asiakasmäärällisesti selkeästi isoimmat Aurinkomatkojen kohteet tänä kesänä ovat Kreeta ja Rodos Kreikassa, kolmanneksi suosituin on Turkin Alanya. Talvikohteista Aurinkomatkojen kysytyimmät ovat Kanariansaarista Gran Canaria ja Teneriffa sekä Phuket Thaimaassa.

Apollomatkojen Kontulainen sanoo, että kesän suosikkeja ovat olleet Kreeta, Rodos ja Kroatia. Talven matkoista on kysytty paljon Kanariansaarten ja Thaimaan kohteita.

Tjäreborgin Virtanen sanoo suosituimmiksi kesäkohteiksi saaret Rodoksen, Kreetan ja Mallorcan. ”Mantereella olevat kohteet Espanjassa ja Portugalissa eivät ole aivan niin haluttuja.”

Kreikka on ollut suomalaisten suosikki jo vuosia. Virtanen sanoo omaankin kokemukseensa viitaten, että kreikkalaiset ovat rentoja ja ystävällisiä, ruoka on hyvää ja asiat hoituvat, ja siksi suomalaisesta tuntuu kuin kotiinsa tulisi.

Tjäreborgilla on myyty paljon Kanariansaarten kohteita lokakuulle ja myös marras-joulukuulle. ”Matkat keskittyvät paljolti Eurooppaan. Kaukomatkailu elpyy ehkä talven aikana”, sanoo Virtanen.

”Meillä suosituin on ehdottomasti Turkki”, kertoo Detur Finland sähköpostitse.

TUI Finlandin suosituimmat kesäkohteet ovat Rodos, Kreeta ja Turkin Antalya. Talven ennakkomyynnissä Kanariansaaret ja Rodos ovat kysyttyjä talvilomaviikoilla lokakuussa. Sen jälkeen suosioon nousevat Thaimaa ja Cap Verde. ”Lentoreitti Thaimaahan voi pidentyä Ukrainan sodan vuoksi”, sanoo TUI:n viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.

Minne? Pakettimatkakohteet Kanariansaaret: 44 866 (2021), 193 053 (2019) Muu Espanja: 3 274 (2021), 40 001 (2019) Kreikka: 36 145 (2021), 239 448 (2019) Turkki: 4 789 (2021), 69 841 (2019) Kroatia: 776 (2021), 25 197 (2019) Thaimaa: 1 832 (2021), 37 000 (2019) Lähde: SMAL, tilastossa on lentäen tehdyt pakettimatkat.

Kontulainen Apollomatkoista sanoo, että tutkimusta kesän matkustajista ei ole tehty, mutta näyttää siltä, että matkatoimisto on saanut uusia asiakkaita niistä, jotka ovat aiemmin räätälöineet itse matkansa. Matkatoimistot on löydetty uudelleen muun muassa matkapakettilain vuoksi, sillä se antaa paremman turvan muutosten ja peruutusten varalle kuin itse kootuilla matkoilla on. ”Iäkkäin joukko on vielä varovaista.”

Malagan ja Rodoksen lennot suosittuja

Toukokuun alussa Air Baltic -lentoyhtiö avasi useita reittejä Eurooppaan Tampere-Pirkkalan kentältä.

Kesä-heinäkuun tulokset Tampereella ylittävät tavoitteet ja odotukset, kertoo yhtiö sähköpostitse. Air Baltic kertoo kuljettaneensa yli 35 000 matkustajaa Tampereelle ja takaisin.

Suosituimpia ovat olleet vapaa-ajan kohteet eli Malaga ja Rodos. Lisäksi kesähuipun aikana suurta kysyntää on ollut myös lennoille Müncheniin, Frankfurtiin ja Amsterdamiin.

Matkustajat ovat lähdössä kohti Espanjan Malagaa Tampere-Pirkkalan lentokentältä 30.4. Air Balticin suoralla lennolla.

Määrät vielä alamaissa

Lomamatkat ulkomaille ovat kasvussa, mutta määrä ei ole vielä samalla tasolla kuin ennen alkuvuodesta 2020 alkanutta koronapandemiaa ja siihen liittyviä rajoituksia.

”Asiakasmäärä ei ole vielä normaali”, sanoo TUI Finlandin Aaltonen. Muutos on kuitenkin ollut iso. Kesäkaudella 2020 ja 2021 oli vain kaksi kohdetta, joihin oli oma lomalento. Tänä kesänä omia lomalentoja on noin kymmeneen kohteeseen ja myös maakuntakentiltä.

”Uskon, että matkustaminen palautuu ennalleen, kun matkustusrajoitukset helpottavat”, sanoo Aaltonen.

Aaltonen sanoo, että heinäkuussa yrityksen omat lomalennot ovat olleet käytännössä täynnä. Elokuussa koneiden täyttöaste on keskimäärin noin 80 prosenttia.

Tjäreborgilla on ollut kesällä tarjolla 15–20 prosenttia vähemmän matkoja kuin kesällä 2019. Ensi kesänä todennäköisesti ollaan samoissa lukemissa kuin ennen koronapandemian puhkeamista. Maajohtaja Jessica Virtanen uskoo, että vapaa-ajan matkustaminen noussee entiseen suosioon.

Aurinkorannikko on lomamatkojen klassikkopaikka vuosien takaa.

Aurinkomatkoilta kerrotaan, että kesän kapasiteetti on 95 prosenttia kesän 2019 kapasiteetista. Suurimmissa kohteissa Kreetalla ja Rodoksella se on jopa isompi kuin ennen pandemiaa.

Detur Finlandilta kerrotaan sähköpostitse, että viime vuoteen verrattuna matkoja on tarjolla enemmän, mutta jos verrataan vuoteen 2019, kapasiteetti on hieman pienempi. Keväällä kysyntä oli vähäisempää, mutta kesällä se on ollut lähes samalla tasolla kuin vuonna 2019.

Hinnat nousussa

Matkojen hintataso on noussut, sanotaan Aurinkomatkoilta. Matkojen hinnat muuttuvat kysynnän ja tarjonnan mukaan. Lisäksi inflaation aiheuttama kustannusten nousu vaikuttaa hintoihin.

Talven matkat tulevat olemaan aiempaa vuosia kalliimpia.

Aurinkomatkoilta kerrotaan, että jo ostetun matkan hintaan ei tule muutoksia, mutta yleisesti hinnat muuttuvat useaan kertaan ennen lähtöpäivää.

Detourilta sanotaan, että varsinkin matkat Kanariansaarille on nyt hinnoiteltu melko edullisiksi. Hinnat tulevat todennäköisesti nousemaan.

”Yleinen hintataso on noussut, ihme olisi, jos ei matkojenkin hinnat nousisi”, sanoo Apollomatkojen markkinointivastaava Satu Kontulainen. Jo ostetun matkan hinta ei muutu, mutta polttoainelisämaksu on mahdollinen.

Polttoaineen hinnannousu tuntuu lentoyhtiöissä.

”Nykyinen polttoaineen hinnankorotus asettaa haasteen koko ilmailualalle, mikä vaikuttaa merkittävästi lentokustannuksiin ja voi vaikuttaa myös keskimääräisiin lippuhintoihin”, Air Balticilta todetaan sähköpostitse.