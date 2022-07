Sataman nosturiliiketoimintaa operoimaan perustetaan uusi suomalainen yritys, joka ottaa myös Hacklinin toiminnot siipiensä suojaan.

Porin Satamaan on tulossa uusi vahva satamaoperaattori, jolla on strategiana pitkäjänteisesti kehittää toimintoja Porin Satamassa ja tukea alueen kasvua.

Porin Satama Oy on 4. heinäkuuta myynyt nosturiliiketoimintansa Olmar Management B.V.:lle ja Stichting Depositary PGGM Infrastructure Fundsille, jotka perustavat Poriin uuden suomalaisen yrityksen. Nosturiliiketoiminta kattaa nosturikaluston ja siinä työskentelevän henkilöstön.

”Kauppa tuo huomattavasti lisää mahdollisuuksia ja rahallista pääomaa kehittää Porin Sataman infraa ja liikennettä”, toteaa Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja Vesa Mäkilä tiedotteessa.

”Uusi toimija näkee Porin satamassa merkittävää kehityspotentiaalia sekä omaa merkittävät taloudelliset resurssit ja meriliikenteen kontaktit ollakseen mukana sataman toimintojen kehittämisessä. He ovat liikkeellä pitkällä aikajänteellä”, jatkaa Mäkilä.

Kaupan toimeenpano tapahtuu arviolta elokuun lopussa ja kyseessä on liikkeen luovutus. Kauppasummia ei ole kerrottu julkisuuteen.

Ostajat Olmar ja PGGM ovat hollantilaisia. Olmarin perustajat ovat Olivier van Noort ja Martijn Snijder, joilla on pitkä kokemus logistiikka-alalta. PGGM on hollantilainen sote-alan eläkerahasto, joka hallinnoi yli 270 miljardin euron eläkesijoituksia.

Olmar on kiinnostunut olemaan mukana tukemassa Porin talousalueen kasvua pitkällä aikajänteellä.

Nosturiliiketoiminnan kauppa on osa suurempaa kokonaisuutta. Samanaikaisesti allekirjoitetulla kauppakirjalla Oy Hacklin Ltd on myynyt Porissa sijaitsevan satamaliiketoimintansa samalle ostajalle.

Kauppaan kuuluvat kaikki Hacklinin hallinnoimien satamaliiketoimintojen osakkeet. Sen lisäksi sama ostaja on allekirjoittanut kauppakirjan Hacklin-konsernin Porin Satamassa käyttämien varastojen ja toimitilojen ostamisesta.

”Kokonaisuutena nyt solmitut kaupat avaavat Porin Satamalle aivan uusia mahdollisuuksia nousta visionsa mukaisesti läntisen Suomen johtavaksi satamaksi ja tämä on merkittävä asia koko Satakunnan talousalueen kannalta”, Mäkilä summaa tehtyjen ratkaisujen vaikuttimia.

Hacklin Oy myi samaan aikaan samoille ostajille Porin satamaliiketoimintansa. Kaupassa Hacklin myy Oy Hacklin Port Service Ltd:n, Oy Tahkoluoto Cargo Handling Ltd:n ja Oy Mäntyluoto Terminals Ltd:n osakkeet. Samanaikaisesti on allekirjoitettu sopimus saman ostajan kanssa Hacklin-konsernin Porin Satamassa käyttämien varastojen ja toimitilojen myynnistä osana kauppaa.

Hacklinin Porin toiminnoissa työskentelee 90 henkilöä, joiden työsuhteet jatkuvat entisin ehdoin omistusmuutoksen jälkeen.

Ostajat ovat Olmar Management B.V. ja Stichting Depositary PGGM Infrastructure Fundsille, jotka perustavat Poriin uuden suomalaisen yrityksen.

Olmar on luotu omistamaan ja operoimaan strategisia logistiikkakohteita pitkäaikaisissa kumppanuuksissa, jotka palvelevat tuotantoteollisuutta. Yhdessä pääsijoittansa PGGM:n kanssa Olmar keskittyy pitkäjänteisiin sijoituskohteisiin ja pyrkii kehittämään toimintansa asiakkaiden tarpeita huomioiden.

PGGM on merkittävä hollantilainen voittoa tavoittelematon eläkesäätiöiden palveluntarjoaja, joka 31. maaliskuuta hallitsi maailmanlaajuisesti 273 miljardin euron eläkevaroja. Tavoitteena on pitkäjänteisillä sijoituksilla luoda rahastoiduille eläkevaroille tasainen ja riittävä pitkäaikainen tuotto.

Hacklin on perheyhtiö, joka on perustettu vuonna 1908 ja Porin sataman ahtaustoiminnot ovat olleet konsernin toiminnan keskiössä alusta asti.

”Tänään sovittu kauppa on iso muutos perheen edelleen omistavalle yhtiölle. Satamatoiminta on hyvin pääomavaltaista toimintaa ja uusilla omistajilla on paremmat resurssit investoida toimintaan, mikä luo toiminnoille hyvät tulevaisuudennäkymät”, Hacklin-konsernin tiedotteessa sanotaan.

Hacklin-konsernin Porin toimintojen omistusvaihdon jälkeen konsernin muut logistiikkayhtiöt jatkavat toimintansa Helsingissä, Haminassa, Kotkassa ja Kiinassa. Näiden yhtiöiden palveluksessa on 70 henkilöä ja toiminta on kehittynyt erittäin myönteisesti viime vuosina.

Hacklin-konsernin lähitulevaisuuden strategiana on entistä voimakkaammin panostaa kansainvälisten logistiikkatoimintojen kehittämiseen.

