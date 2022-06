Nokian Renkaat lähtee Venäjältä 17 vuoden jälkeen – Toimitus­johtaja Jukka Moisio kertoo, miksi vaikea ratkaisu syntyi juuri nyt: ”Se on toissijaista, mitä minä siitä ajattelen”

Nokian Renkaat aikoo vetäytyä Venäjältä hallitusti. Päätös on merkittävä, sillä vielä viime vuonna neljä viidestä yhtiön henkilöautonrenkaasta valmistettiin Venäjällä. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sanoo, että ratkaisu on tehty yrityksen parhaaksi.

Nokian Renkaat vetäytyy Venäjältä. Rengasvalmistajan mukaan liiketoiminnan jatkamiselle Venäjällä ei ole Ukrainan sodan ja sitä seuranneiden pakotteiden vuoksi edellytyksiä. Yhtiön hallitus päätti vetäytymisestä tiistaina.

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Jukka Moisio kertoo, että vetäytymispäätös syntyi juuri nyt, sillä liiketoiminta Venäjällä vaikeutuu ja sanktiot tiukkenevat 10. heinäkuuta. EU:n Venäjää vastaan asettamien pakotteiden vuoksi renkaiden valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden vienti ja renkaiden tuonti Venäjältä Eurooppaan kielletään.

”Silloin toiminta vaikeutuu entisestään, joten tässä oli oikea hetki tehdä tällainen päätös. Asiaa harkittiin, ja tähän tultiin”, Moisio sanoo.

Moisio ei avaa päätöksenteon yksityiskohtia, mutta sanoo, että asiaa on arvioitu huolellisesti siitä alkaen, kun sota Ukrainassa alkoi. Venäjä käynnisti hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta.

Mitä? Nokian Renkaat Venäjällä Nokian Renkaat avasi tehtaan Venäjälle Pietarin lähelle vuonna 2005. Sen tuotanto oli noin 16 miljoonaa rengasta vuonna 2021 eli noin 80 prosenttia yhtiön koko henkilöautorenkaiden tuotannosta. Nokialla yhtiö tuotti vuonna 2021 noin 3 miljoonaa rengasta ja Daytonissa USA:ssa noin miljoona rengasta. Suurin osa Venäjän-tehtaan tuotteista on viety Keski-Eurooppaan. Yli kolmannes on jäänyt Venäjälle. Venäjän ja Aasian osuus yhtiön liikevaihdosta vuonna 2021 oli noin 336 miljoonaa euroa eli 20 prosenttia. Liikevoittoa yhtiö ei raportoi maantieteellisten alueiden mukaan. Koko Nokian Renkaiden vuoden 2021 liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa ja liikevoitto yhteensä 325 miljoonaa euroa. Henkilökunnasta 1 600 on Venäjällä, vajaat 1 800 Suomessa ja vajaat 400 USA:ssa. Lähde: Nokian Renkaat

Suunta on nyt selvä

Nokian Renkaat aikoo vetäytyä Venäjältä hallitusti. Valmistelut ovat jo käynnissä.

Maasta vetäytymiselle ei toimitusjohtajan mukaan ole tiettyä määräpäivää, mutta suunta on nyt selvä. Seuraavaksi yhtiö kartoittaa vaihtoehtoja.

Muiden suomalaisyhtiöiden, kuten Koneen, vetäytymisistä voi Moision mukaan päätellä jotain siitä, miten pitkä vetäytymisen tie Nokian Renkailla on edessä. Ensin on Moision mukaan löydettävä uusi omistaja, joka ryhtyy luotsaamaan tehdasta ja liiketoimintaa.

Hissiyhtiö Kone kertoi tiistaina myyvänsä Venäjän-liiketoimintonsa paikalliselle johdolle. Kone kertoi maaliskuun alussa keskeyttävänsä toimituksensa ja lopettavansa uusien tilausten vastaanottamisen Venäjällä.

Moisio ei kommentoi, onko Nokian Renkailla jo vaihtoehtoja Venäjän-liiketoimintojen uudeksi omistajaksi. ”Katsotaan sitten, mihin vie tämä kontrolloitu exit. Näemme sitten, mitä tahoja tai vaihtoehtoja tulee pöytään.”

Tärkeintä on Moision mukaan se, että tehtaan toiminta ja työntekijöiden työ Venäjällä voivat jatkua kestävällä tavalla. ”Se on meille tärkeää. Venäjä on ollut pitkän aikaa tärkeä osa Nokian Renkaita. Ne ihmiset ja työntekijät, jotka siellä ovat, ovat meille arvokkaita.”

Jukka Moisio kuvattiin toukokuussa 2021.

17 vuoden tie päättyy

Nokian Renkaat on toiminut Venäjällä vuodesta 2005 alkaen. Vielä viime vuonna 2021 noin 80 prosenttia yhtiön kaikista henkilöautonrenkaista valmistettiin Venäjällä. Pietarin-tehtaan vuosituotanto on ollut noin 16 miljoonaa rengasta. Venäjän- ja Aasian-liiketoiminta-alue muodosti noin 20 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta.

Päätös vetäytyä maasta ei Moision mukaan ollut helppo, kun ottaa huomioon, että yhtiöllä on Venäjällä yli 1 600 työntekijää ja pitkäaikaisia asiakas- ja toimittajasuhteita. Takana on 17 vuotta Venäjällä.

”Sanktioiden ja tilanteen myötä ei ole mahdollista, että me olemme siinä omistajana. Tämä kehitys vaatii, että on joku toinen omistaja. Se johtuu näistä sanktioista ja tästä sodasta.”

Moisio sanoo, että päätös Venäjältä vetäytymisestä on tehty yrityksen parhaaksi. Omia tuntojaan hän ei halua kuvailla. ”Se on toissijaista, mitä minä siitä ajattelen. Yrityksen parhaaksi tehdään töitä, yritystä kasvatetaan ja kehitetään.”

400 miljoonan euron omistukset

Nokian Renkaiden omistusten kokonaisarvo Venäjällä ja Valko-Venäjällä oli noin 400 miljoonaa euroa toukokuun lopussa. Osana Venäjältä vetäytymistä yhtiö kirjaa vuoden 2022 toisella neljänneksellä noin 300 miljoonaa euroa Venäjän-varoihin liittyviä arvonalentumisia.

Moisio sanoo, että työ Venäjän-liiketoimintojen korvaamiseksi on käynnissä. ”Työ on ollut menossa käytännössä siitä päivästä alkaen, kun Venäjän tilanne on vaikeutunut. Olemme jo useita viikkoja ja kuukausia tehneet töitä, että löydämme korvaavaa liiketoimintaa.”

Jatkossa Nokian Renkaat keskittyy Moision mukaan kasvumahdollisuuksiin muilla yhtiön ydinmarkkinoilla. Nokian Renkaat nostaa kapasiteettiaan Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtaillaan. Lisäksi yhtiö on päättänyt investoida uuteen valmistuskapasiteettiin Euroopassa.

Yhtiö hankkii Moision mukaan nyt kykyä investoida ja kasvaa. Samaan aikaan yhtiö etsii uusia rengastoimittajia.

Muita paikkoja maailmassa

Nokian Renkaita arvosteltiin keväällä siitä, ettei yhtiö ilmoittanut Venäjän hyökkäyksen jälkeen vetäytyvänsä Venäjältä.

Moisio ei spekuloi sijoittajien tai muiden tahojen reaktioita päätökseen vetäytyä Venäjältä. Hän sanoo, että päätöksiä on tehtävä ajatellen sitä, miten yhtiötä voidaan kehittää pitkällä tähtäimellä ja mistä löytyy kasvua, uusia ideoita ja ajatuksia.

”Tässä tilanteessa emme näe, että Venäjältä meille löytyy uutta kasvua tai uusia ajatuksia”, Moisio sanoo.

”Me emme ole taho, joka voi kestävästi operoida tehdasta ja liiketoimintaa [Venäjällä]. On paljon muita paikkoja maailmassa, jossa näin voimme tehdä. Siihen suuntaan kun lähdetään, yleensä sijoittajat, työntekijät, asiakkaat ja kaikki reagoivat positiivisesti, mutta ei sitä voi ajatella, onko se tänään, huomenna, viikon kuluttua vai vasta ensi vuonna.”

Nokian Renkaiden Venäjän- ja Aasian-liiketoiminta-alueesta vastannut Andrey Pantyukhov ei ole enää Nokian Renkaiden johtoryhmän jäsen. Moisio sanoo, että johtoryhmän kokoonpanon muutokseen ei liity mitään ihmeellistä. ”Silloin, kun liiketoiminta ei enää ole firman tulevaisuuden avainalueita, siinä kohtaa yleensä myös johtoryhmän jäsenet jäävät pois.”

Nokian Renkaat ilmoitti jo aiemmin tänä vuonna lopettaneensa investoinnit Venäjän-tehtaaseen ja siirtävänsä tuotantoa Venäjältä muille tehtailleen.