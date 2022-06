”Luottotiedoton ihminen ei ole toisen luokan kansalainen”, muistuttaa autokauppias Pasi Helenius. Hän myy auton niillekin, jotka eivät saa sitä muualta. Liian iso väliraha tai vanhakin merkintä maksuhäiriöstä voi estää autokaupat ja vaikuttaa jopa vakuutustasoon.

Tiina Aakala on tyytyväinen löytämäänsä Audi A6 -farmariin. Työmatkat helpottuivat ja perässä on tarvittaessa tilaa hänen 50-kiloiselle koiralleenkin.

Mitä tehdä, kun autoa olisi vaihdettava, mutta väliraha uuteen uhkaa kasvaa liian suureksi ja kaataa oman talouden? Tiina Aakalalla oli vuosi sitten pulma, joka on tuttu monelle muullekin autokuumetta potevalle.

”Vanha Toyota Avensikseni oli vuodelta 1999. Kävin viidessä tai kuudessa autoliikkeessä. Kaikissa vaadittiin käsi- ja välirahaa, ja aika isojakin summia. Minulla ei ollut tuollaisia rahoja eikä mahdollisuutta niitä hankkia”, Aakala kertoo.

Hän työskentelee vartijana. Kotoa on töihin parikymmentä kilometriä, työ pelkkää yövuoroa, eikä joukkoliikenne ole ratkaisu. Nyt kesäaikana ei kulje enää yhtä ainutta bussivuoroa työpaikan ja kodin välillä.

”Jotta täältä maalta pääsee töihin, oma auto pitää olla.”

Työ ja tulot riittävät

Tiina Aakalan kaltaiset tarinat ovat tuttuja toimitusjohtaja Pasi Heleniukselle. Hänen yrityksensä KK Automyynti toimii Porvoossa, mutta saa paljon asiakkaita muualtakin Suomesta.

Yritys on tehnyt viime vuosina hieman yli miljoonan euron liikevaihtoa ja muutaman kymmenen tuhannen euron tulosta. Vuonna 2021 liikevaihto nousi 3,4 miljoonaan euroon.

Helenius myy auton osamaksulla melkein kenelle tahansa, jos vain perusedellytykset täyttyvät. Puhdasta maksuhistoriaa ei edellytetä, mutta:

”Maksuhäiriömerkinnät eivät saa olla aivan tuoreita, töitä pitää olla ja vähintään 1 500 euron bruttotulot sekä maksaa autosta hieman käsirahaa. Sen jälkeen yleensä voidaan tehdä jo kaupat ja jokaiselle sovitettu maksusuunnitelma”, hän kertoo.

Heleniuksen kriteerit ovat huomattavasti väljemmät kuin autoliikkeissä, pankeissa tai rahoitusyhtiöissä yleensä. Niissä häiriömerkinnät kaukaakin menneisyydestä voivat estää rahoituksen saannin.

”Normaalitapauksessa asiakkaan luottotiedot tarkistetaan aina. Muu olisi myyjälle riski”, Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio vahvistaa.

Kaupan esteeksi voi muodostua myös liian iso käsi- tai väliraha, varsinkin jos oman auton vaihtoarvo on vähäinen. Autoalan laskelmien mukaan suomalaiset ajavat keskimäärin vain 6 000–7 000 euron arvoisilla autoilla.

Noin 390 000 suomalaisella eli joka kuudennella aikuisella on maksuhäiriömerkintöjä. Merkinnät vaikeuttavat esimerkiksi auto- ja asuntokauppoja, mutta jopa puhelinliittymän tai vakuutusten ostamista.

”Kun itse vielä menen DNA-kauppaan, myyjä pahoittelee ja joutuu soittamaan ja varmistamaan minun taustani”, Helenius kertoo omasta kokemuksestaan.

”Väitän olevani aika hyvä ihmistuntija. Työ on opettanut”, toimitusjohtaja Pasi Helenius sanoo.

"Ei valmis elämään”

Pasi Heleniuksen tie autokauppiaaksi kulki omien virheiden kautta. Hän muutti kotoa 18-vuotiaana, aloitti työt varastomiehenä – ja jätti omat laskunsa retuperälle. Luottotiedot hän menetti jo parikymppisenä, sitten meni työkin, ja velkakierre oli valmis.

”En ollut valmis yksin asumiseen ja itsenäiseen elämään. Laskut kasautuivat, ja elämänhallinta puuttui.”

Kun asiat oli saatu paremmalle tolalle, Helenius hakeutui vanhan harrastuksensa autojen pariin. Yrityksensä hän perusti vuonna 2016. Nyt sen kautta myydään noin 500 käytettyä autoa vuodessa.

Helenius painottaa, ettei luottotietojen puute tee kenestäkään toisen luokan kansalaista. Päinvastoin: pidempiaikaisia tai hetkittäisiä maksuvaikeuksia voi tulla kenelle tahansa vaikka elämäntilanteen muuttumisen, avioeron tai työttömyyden takia.

Tyypillinen asiakas on perheellinen 25–40-vuotias työtätekevä ihminen. Miehiä ja naisia on suunnilleen yhtä paljon. Joukossa on esimerkiksi lähihoitajia, kuljetus- tai rakennusalan ammattilaisia, kevytyrittäjiä ja jopa insinöörejä ja lääkäreitä.

“Luottotietomerkintä ei enää riipu tulotasosta tai ammatista.”

”Väitän olevani aika hyvä ihmistuntija. Tässä työssä on siihen oppinut. Jututan jokaisen asiakkaan, ja 95-prosenttisesti he puhuvat minulle totta.”

Tästä on kyse Merkintä pois kuukaudessa Eduskunta hyväksyi huhtikuussa lakimuutoksen maksuhäiriömerkintöjen vanhenemisesta. Maksuhäiriömerkinnät poistuvat kuukauden kuluessa siitä, kun velka on maksettu. Muutos astuu voimaan 1. joulukuuta 2022. Uudet maksuhäiriömerkinnät eivät enää pidennä vanhojen voimassaoloaikoja. Aiemmin maksuhäiriömerkintä on näkynyt velallisen tiedoissa vähintään kahden vuoden ajan, vaikka velka olisi jo maksettu. Laissa on kuuden kuukauden siirtymäaika sen vahvistuksesta alkaen. Muutos saattaa olla voimassa jo loppuvuodesta. Lakia sovelletaan takautuvasti, eli kaikki sellaiset maksuhäiriömerkinnät häviävät, joissa velan maksusta on kulunut kuukausi. Takuusäätiön mukaan lakimuutoksesta hyötyy noin sellaista 10 000 henkilöä, joilla merkinnät ovat liittyneet tilapäisiin talousvaikeuksiin. Keskimäärin velallisilla on voimassa 15 maksuhäiriömerkintää kerralla. Lähde: Yle

Työnteko helpottuu

Tiina Aakala löysi haluamansa auton lopulta Porvoosta, ja nyt rahoituskin järjestyi. Toyota kelpasi käsirahaksi, ja lopulle Audi A6:n ostosummasta tehtiin 50 kuukauden mittainen maksusuunnitelma.

Kuukausierän suuruus on 222 euroa, ja lainalle on laskettu runsaan seitsemän prosentin korko.

”Tästä jäi oikein positiivinen kokemus. Osassa aikaisemmista paikoista kohtelu oli aika tylyä”, Aakala vertaa.

Pasi Helenius muistuttaa, että oma auto voi parantaa luottotietonsa menettäneen ammattityöntekijän asemaa ja elintasoa. Esimerkiksi hoito- tai rakennusalan tehtäviä voi ottaa vastaan laajemmalta alueelta, kun liikkuminen onnistuu omin avuin.

”Tavallaan siis autamme ihmisiä putsaamaan luottotietonsa parempaan kuntoon. He ovat siihen myös motivoituneita, koska kyseessä on oma elämä.”

Kunnossa olevilla luottotiedoilla on merkitystä myös ostettaessa autoon vakuutusturvaa.

Mikäli asiakkaan taustalla on liikaa maksuhäiriömerkintöjä, autoon ei saa täysarvovakuutusta eli kaskoa. Tällöin liikenteessä ollaan pelkän yleisen liikennevakuutuksen korvausehtojen varassa.