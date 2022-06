Rikkaiden maiden G7-kokous neuvottelee hintakatosta, ja Yhdysvaltain hallinnon lähteen mukaan sopu on lähellä.

Länsimaat saattavat asettaa venäläiselle öljylle hintakaton tyrehdyttääkseen Venäjän valtion tärkeimmän rahanlähteen eli öljyviennistä saadut tulot. Toistaiseksi Venäjä on päässyt nauttimaan suurimmista öljytuloista moneen vuoteen, kun maailmantalouden elpyminen koronapandemiasta sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat nostaneet öljyn maailmanmarkkinahintaa.

EU:n toukokuun lopussa asettama osittainen tuontikielto venäläiselle öljylle ei sekään vaikuta välittömästi maan öljytuloihin, sillä raakaöljyn tuontikielto astuu voimaan vasta vuoden lopussa ja öljytuotteiden kielto kaksi kuukautta myöhemmin.

Hintakatosta toivotaan keinoa, joka supistaisi Venäjän vientituloja nopeasti. Ajatus on, että jos hintakattoon sitoutuvia maita on riittävästi, Venäjällä ei ole muuta mahdollisuutta kuin myydä öljyä alehintaan. Maan öljyvarastokapasiteetti on rajallinen.

Rikkaiden teollisuusmaiden päämiehet keskustelevat hintakatosta maanantaina G7-kokouksessa Saksassa.

Yksi esillä ollut ajatus on, että venäläiselle öljylle asetettaisiin hintakatto, johon sitoutuminen toisi ostajalle vapautuksen EU:n ja Britannian asettamasta vakuutuskiellosta venäläiselle öljyrahdille.

EU ja Britannia sopivat vakuutuskiellosta toukokuun lopussa. Eurooppalaiset vakuutusyhtiöt eivät enää saa myöntää vakuutuksia venäläistä öljyä kuljettaville laivoille. Koska maailman merivakuutustoiminta on keskittynyt länsimaihin, kiellon uskotaan haittaavan merkittävästi Venäjän öljyvientiä.

Yhdysvaltain hallinnon edustajan mukaan G7-maat edistyivät neuvotteluissa maanantaina hyvin ja saattavat kertoa hintakaton asettamisesta tiistaina kokouksen päättyessä, uutistoimisto Reuters kertoo. Suunnitellun hintakaton tasoa ei tiedetä. Pakotteiden yksityiskohtainen viimeistely jää ministereiden vastuulle.

Hintakatto on erityisesti Yhdysvaltain hallinnon eteenpäin viemä ehdotus. Kiihtyvä inflaatio ja eritoten polttoaineiden kallistuminen on syönyt presidentti Joe Bidenin kannatusta. Hallinto haluaisi löytää keinon iskeä Venäjää tavalla, joka ei kiihdytä inflaatiota muualla maailmassa.